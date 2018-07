Betriebsversammlungen: Diese Zugverbindungen fallen heute aus

Aktuell gibt es 185 Zugausfälle in ganz Österreich, sagt ÖBB-Pressesprecher Karl Leitner (Bild): In Oberösterreich fallen 30 bis 40 Züge aus, darunter vier Railjets zwischen Salzburg und Wien. Auch in den Regionen stehen Züge still, z.B. auf den Strecken der Hausruckbahn, der Summerauer- und Passauer Bahn, der Mühlkreisbahn, Pyhrnbahn und auf der Ennstalstrecke.

Nicht betroffen sind die Salzkammergut-Stecke sowie die Almtalbahn.