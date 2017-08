0:2 - Der LASK ließ zu viele Chancen aus

Der LASK steht in der Tabelle auf Rang drei - hinter Sturm und Salzburg. Die Austria ist jetzt Sechste. Die vierte Runde wird morgen (16.30 Uhr) mit dem Duell Admira gegen Rapid abgeschlossen.

LASK-Verteidiger Christian Ramsebner im Sky-Interview: "Wir sind an unserer Chancenverwertung gescheitert. Es war eine Unaufmerksamkeit, die nützt eine Klassemannschaft wie die Austria. Das erinnert mich an unseren Cupauftritt vor eineinhalb Jahren. Damals hatten wir sechs Hundertprozentige und haben leider auch verloren."

Wieder der LASK. Über links. Riemann an der Cornerfahne.

Der LASK läuft an.

Noch einmal der LASK. Riemann zieht ab, wieder kein Problem für Hadzikic. Vielleicht geht ja noch was.

James Holland hat sich am linken Oberschenkel verletzt. Der LASK wird dieses Match tatsächlich zu zehnt beenden. Nur noch fünf Minuten inklusive Nachspielzeit.

Was tut sich in Graz? Wolfsberg hat gegen Sturm auf 1:2 verkürzt. Noch keine Tore bei St. Pölten gegen Mattersburg.

Der LASK wirkt jetzt ein bisschen hektisch, das ist auch der tickenden Uhr geschuldet. Glasner wird in Kürze zum dritten Mal wechseln. Thomas Goiginger macht sich bereit.

Oliver Glasner ist hier gut zu hören. Er dirigiert seine Mannschaft an der Outlinie, der LASK im Angriff. Stürmerfoul. Freistoß Austria

Riemann bleibt im Strafraum hängen, Filipovic putzt aus. Was macht dem LASK Hoffnung? Auch bei Meister Red Bull Salzburg waren die Athletiker 0:1 in Rückstand geraten und haben noch einen Punkt erobert.

"Nur der ASK" - die LASK-Fans machen trotz des Rückstands Stimmung. Dem LASK bleiben noch rund 20 Minuten, um hier Zählbares mitzunehmen.

Rajko Rep reklamiert ein Foul an der Strafraumgrenze, Schiedsrichter Jäger pfeift. Aber Abseits gegen Bruno

Oliver Glasner reagiert personell. Für den eingewechselten Marco Raguz ist das Spiel vorbei, an seiner Stelle kommt Alexander Riemann.

Wie reagiert der LASK. Dieses Gegentor ist schon ein Schockerlebnis gemessen am Spielverlauf.

Christian Ramsebner greift sich an die Nase, der LASK-Verteidiger muss behandelt werden. Es dürfte aber für ihn weitergehen. Er ist mit Felix Luckeneder zusammengerasselt. Auch Ranftl steht nach einer Attacke von Petar Filipovic wieder.

Verwarnung für beide Streithanseln. Es geht weiter mit Freistoß Austria aus halbrechter Position. Der Ball kommt flach in den Strafraum, Michorl putzt ohne Probleme aus.

Rudelbildung. Michorl fährt Stryger Larsen ins Gesicht, bezichtigt ihn einer Schwalbe. Der Assistent schaltet sich ein und schildert das Geschehen. Was gibt's jetzt?

Der LASK macht dort weiter, wo er vor der Pause aufgehört hat. Vorstoß über die rechte Seite mit Rep und Raguz, der Ball landet beim aufgerückten Holland, der den grätschenden Westermann am Kopf trifft. Glück für die Austria!

Weiter geht's. Beide Mannschaften sind unverändert aus der Kabine gekommen. Der LASK hatte ja bereits in der 3. Minute verletzungsbedingt wechseln müssen. Raguz ersetzte Gartler.

Fazit zur Pause: Das 0:0 ist schmeichelhaft für Violett. An Großchancen steht's 3:0 für den LASK, der sich hier die Führung verdient hätte. Rajko Rep allein hätte den Unterschied ausmachen können. Jetzt ist er beim Sky-Interview: "Wir hatten drei, vier Super-Chancen. Leider habe ich nicht getroffen. Ich hoffe, dass es in der zweiten Hälfte klappt. Wir haben sehr gut gespielt, wir haben nicht viel zugelassen."

Die Austria spielt sich den Ball in der Abwehr zu. Da ist keine Ideen. Und jetzt gibt's sogar ein dezentes Pfeifkonzert.

NÄCHSTER HOCHKARÄTER! Rep zum Vierten. Er kommt frei im Strafraum zum Schuss und jagt den Ball in die Wolken. Die Führung des LASK ist überfällig. Die Austria schwimmt gehörig.

Holzhauser bringt den Ball zur Mitte. Kein Problem für die Abwehr. Es geht schon wieder in die andere Richtung.

TOP-CHANCE LASK! Erdogan schickt Rajko Rep in die Gasse, der scheitert frei vor und an Hadzikic.

Tajouri fährt einen Konter, zieht zur Mitte und dann ab. Der Ball landet zentral in den Armen von Pervan. Kein Problem.

Der Teamchef ist da. Marcel Koller sieht sich das Match im Happel-Stadion an. Vielleicht ist auch LASK-Keeper Pavao Pervan für ihn interessant. Abwarten

Die größte Gefahr der Austria kommt über die linke Seite und Pires. Da hat der LASK Probleme. Die Flankenbälle finden keine Abnehmer. Noch keine Großchance in diesem Match. Die Austria mit mehr Ballbesitz.

Pires überläuft drei LASK-Spieler und wird von Ramsebner per Foul gestoppt. Die Attacke ging gegen den Gegner. Da hätte Herr Jäger durchaus Gelb zücken können. Glück gehabt. Freistoß Austria.

Prokop baut einen Angriff der Austria auf. Schon wieder abgeblockt. So viel Zeit bekommen die Austrianer nicht geschenkt.

Bei der Austria geht relativ viel in die Breite ... und nicht zu selten zum Gegner. Der LASK macht das bis dato sehr gut, er attackiert früh und kommt jetzt zu seiner ersten Ecke.

Erster Abschluss in diesem Match: Tajouris Edelroller ist kein Problem für LASK-Goalie Pavao Pervan

Tajouri "zerschellt" an Bruno. Outeinwurf LASK

Die Austria versucht die Initiative zu übernehmen. Foul von Bruno an Prokop. Freistoß für die Violetten.

GUTE STIMMUNG IM LASK-SEKTOR: Rund 800 Fans der Athletiker, viele davon mit dem Sonderzug der Westbahn, haben die Reise in den Wiener Prater angetreten.

Beim LASK stehen gleich drei Ex-Austrianer in der Startelf: Christian Ramsebner, Peter Michorl und James Holland.