Robbie Williams kündigt neues Album für November an

"Ich möchte ein gemeinsames Erlebnis mit Millionen Menschen schaffen, mit Hilfe des Mediums 'leichte Unterhaltung'... aber auf Steroiden", so der Musiker.

Auf der neuen Platte, die es auch als Deluxe-Version mit fünf zusätzlichen Titeln geben soll, singt der 42-jährige Williams auch mit Songwriter Rufus Wainwright und Sänger John Grant. In Österreich hat das ehemalige Take-That-Mitglied mit bisher zehn Alben - darunter zwei Best-of-Compilations sowie eine Live-Platte - die Spitze der Charts erreicht.

My new album, Heavy Entertainment Show, is out 4 November! Pre-order your copy now: https://t.co/o8NARFunF4 #HeavyEntertainmentShow pic.twitter.com/CZemDCDJQB