Ganz schön "eingeweckt"

Ab ins Glas wie anno dazumal ist wieder modern. Das macht auch Vegetariern und Veganern das Leben leichter.

"Eine alte Methode des Haltbarmachens erlebt derzeit auch in Single-Haushalten eine erstaunliche Renaissance: Das Einwecken." Karin Haas, Kulinarik-Redakteurin der OÖNachrichten Bild: colourbox.com

Die einen sagen "einwecken", die anderen "einrexen". Gemeint ist jedes Mal eine Art des Haltbarmachens von Obst, Gemüse und fertigen Speisen, die einfach, frei von Konservierungsmittel und sonstigen Zusatzstoffen ist. Man benötigt hitzefeste Gläser, "Rex-Gummis", Klammern und Wärme.

Die Methode ist aus dem vorvorigen Jahrhundert und geht auf den deutschen Gläserhersteller Johann Carl Weck zurück. Er erwarb 1895 das Patent dafür und produzierte Gläser, die mittels eines Dichtgummis, im Glas befindlicher Rillen sowie einem metallenen Verschlussmechanismus eine luftdichte Lagerung von Lebensmitteln ermöglichen. Einwecken ist nicht einkochen. Denn eingekocht wird nur mit Hitze.

Beim Einwecken oder Einrexen ist Vakuum mit im Spiel. Wird der Inhalt im Rex-Glas erhitzt, dehnt sich die Luft aus. Beim Abkühlen entsteht starker Unterdruck. Deckel und Gummiring werden auf das Glas gepresst.

Exakte Haltbarkeiten können nicht festgelegt werden. Ich habe vergessenen Hollerröster meiner Schwiegermutter, der gut und gerne zwei Jahrzehnte alt war, unfallfrei genossen. Der Deckel muss allerdings fest sitzen und der Unterdruck intakt sein.

Trotzdem sollte man innerhalb eines Jahres das "Einweckgut" genießen.

Wie man dazu kommt, zeigt ein liebevoll illustrierter Band, der speziell auf Vegetarier und Veganer ausgerichtet ist. Denn es geht nicht nur um das Haltbarmachen und damit um die Verwertung großer Mengen von Obst und Gemüse, wenn Erntezeit ist. Vielmehr geht es in diesem Band um die unkomplizierte Bereitstellung portionierter Speisen, wenn nicht jeden Tag Zeit zum Kochen gefunden werden kann.

Schnelles Essen, leicht gemacht

Ob gefüllte Paprika, Krautgulasch, Chinakohlgemüse, Pasta-Sauce mit Fenchel und Zucchini, Buchweizensuppe bis hin zum veganen Schoko-Gugelhupf im Glas. Der Band "Eing´weckt und einkocht – vegetarische Küche auf Vorrat" bietet mehr als 130 Rezepte für fleischlosen Genuss und etliche Varianten auch für Veganer, die ja auf alles Tierische verzichten.

Der Autor (er ist heuer im April leider verstorben) war ein erfahrener Küchenmeister. Helmut Deutsch war mehr als dreißig Jahren Lehrer an der Gastronomiefachschule am Judenplatz in Wien und Vizepräsident des Verbandes der Köche Österreichs.

Auf Vorrat kann jetzt im Sommer, in Zeiten des Überflusses, auch für Geschenke eingekocht werden. Dafür eignen sich etwas Löwenzahn-Gelee oder Gänseblümchen-Sirup. Für Letzteren 40 Deka Gänseblümchen von der Wiese zupfen, mit kochendem Wasser übergießen und 15 Minuten ziehen lassen. Durch ein Kaffeefilter abgießen und die Blüten leicht auspressen. Das Gänseblümchen-Wasser mit 80 Deka weißem Kandiszucker zu einem Sirup einkochen, 10 Gramm Zitronensäure beigeben und...

... einrexen.

Helmut Deutsch:

"Eingweckt/Einkocht – vegetarische Küche auf Vorrat", Illustrationen von Nicole Käser, Krenn-Verlag, 176 Seiten, fest gebunden, 19,95 Euro.

