Zwei in stimmiger Eintracht: Chef-Wechsel in St. Florian

St. Florianer Sängerknaben: Sommerkonzert stand im Zeichen der "Hofübergabe" von Franz Farnberger an Markus Stumpner.

Markus Stumpner folgt auf Franz Farnberger, und Landeshauptmann Thomas Stelzer gratuliert (v.l.). Bild: www.fotokerschi.at

Das Sommerkonzert der St. Florianer Sängerknaben, das am Sonntag den Marmorsaal im Stift füllte, ist Tradition. Einmal im Jahr bedanken sich die Buben auf diese Weise bei den Mitgliedern des Freundesvereins und bei den zahlreichen Sponsoren. Diesmal war alles ein bisschen anders: Der Abend stand vor allem im Zeichen der Hofübergabe.

Nach 35 Jahren wird sich Franz Farnberger ab Herbst vom Tagesgeschäft zurückziehen, der Institution aber als künstlerischer Gesamtleiter erhalten bleiben. "Nicht, um dem Nachfolger dreinzureden, sondern um ihn zu unterstützen", sagt der scheidende und an diesem Abend von Landeshauptmann Thomas Stelzer mit dem großen Verdienstzeichen des Landes ausgezeichnete Chorleiter. Der Nachfolger, der durchaus frischen Wind ins alte Gemäuer bringen wird – Kostproben waren im Konzert zu erleben –, stammt aus den eigenen Reihen und wird nun Leiter eines der ältesten und renommiertesten Knabenchöre der Welt. Eine Ehre, deren sich der junge Musiker bewusst ist.

Ein idealer Pädagoge

Markus Stumpner ist erst 27, aber er ist nicht nur ein ausgezeichneter Tenor, ein feiner Pianist und ein präziser Chorleiter, er hat auch das, was man für diesen Beruf mitbringen muss, nämlich ein idealer Pädagoge zu sein. Dabei gilt es zwischen Spiel, Spaß und Freude auf der einen Seite und Arbeit, Ernst und Verantwortung auf der anderen abzuwägen. Denn das tägliche Proben muss anregend und erfüllend sein, die Konzerte hingegen professionell und möglichst fehlerfrei. Das war bei jenem Teil, den Stumpner mit Karl Jenkins’ "Cantate Domino", Bob Chilcotts "Scarborough Fair"-Satz und "Barbara Ann" der Beach Boys gestaltete, bereits überzeugend zu erleben. Gekonnt auch das präzise Dirigat von Sulzers Solidaritätskantate "Zwei sind besser als einer allein", bei der Farnberger am Klavier begleitete. Sulzers Werk mag demnach auch so etwas wie das Motto der zukünftigen künstlerischen Leitung sein – zwei in stimmiger Eintracht.

Das restliche Programm leitete Farnberger souverän mit englischen und deutschen Madrigalen, geistlicher Musik von Bruckner und Michael Haydn sowie mit dem Österreich-Programm für die in einem Monat startende China-Tournee mit Josef Strauss’ "Ferienreisen"-Polka, Lehárs "Gold und Silber" und einem Landler-Lied aus einem erst vor kurzem im Stift entdeckten Singspiel von Georg Gugeneder. Kein sentimentaler Abschied, sondern ein gelungenes, mit viel Humor gewürztes Konzert samt perfekt studiertem Chor.

Stift St. Florian: Sommerkonzert der St. Florianer Sängerknaben, 27.5.

