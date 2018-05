"Zur Hälfte Mensch, zur Hälfte Gott, ergibt oft einen Vollidiot"

Gernot Kulis tourt mit seinem zweiten Solo-Programm "Herkulis" durch Oberösterreich. Die OÖNachrichten sprachen mit dem Kärntner über Telefonstreiche, von denen er noch träumt, und Scherz-Anrufe, die gar keine sein sollen.

Ständig auf der Suche nach der nächsten Pointe: Gernot Kulis. Bild: Markus Wache

Von Beruf Scherzkeks: Gernot Kulis (41) sekkiert und imitiert Menschen von Berufs wegen. Als Ö3-Callboy hob er die Kunst des Telefonscherzes auf ein neues Niveau. Derzeit spielt er sein zweites Solo-Programm "Herkulis" landauf, landab.

OÖNachrichten: Man hat ein komisches Gefühl, wenn man mit Ihnen telefoniert. Geht das vielen Leuten so?

Gernot Kulis: (lacht) Wenn ich angerufen werde, nicht so oft, aber wenn ich anrufe – definitiv. Unter dem Strich ist es so, dass ich am anderen Ende oft so ein erbärmliches "Jaaa?" höre. Ich habe im neuen Programm eine Nummer drinnen, wo ich zeige, wie schwer es für mich geworden ist, einen Tisch zu reservieren. Beim ersten Mal anrufen hat der Kellner gesagt: "Herr Kulis, wir haben jetzt wirklich keine Zeit", und hat aufgelegt. Dann habe ich einfach als Hans Krankl wieder angerufen. Dem Hans Krankl ist es übrigens auch einmal so gegangen, er wollte einen Tisch für zwei bestellen, und die am anderen Ende dachten, er sei der Kulis.

Zu Ihnen darf man ungestraft "Koffer" sagen…

Eigentlich schon. Man versucht ja immer Programme zu schreiben, zu denen man auch einen Bezug hat. Mein Vater war so ein "Herkules"-Typ. Viel Kraft, immer was zu tun. Kulis kommt aus dem Griechischen und bedeutet nicht, wie ich dachte, der Kräftige, der Mächtige, sondern Koffer. Wir sind also irgendwie eine Kofferfamilie.

Sie arbeiten bei Ö3, spielen Ihr Programm unglaublich oft und sind auch noch Vater von zwei kleinen Kindern. Wie ist denn das zu schaffen?

Es hört sich komisch an, aber es ist vielleicht sogar besser zu schaffen, als wenn man einen 9-to-5-Job hat. Ich komme immer Sonntagmittag von der Tour nach Hause und verbringe die Zeit bis Donnerstag dann mit meinen Kindern. Meine Frau arbeitet bis Mittwochnachmittag. Mittwoch und Donnerstag spiele ich meistens in Wien, und am Wochenende fahre ich dann auf Tour. Es ist eigentlich gut zu handeln, natürlich braucht man einen guten Ablauf, und wenn etwas dazwischenkommt, muss man halt improvisieren. Bei Ö3 mache ich den Wochenrückblick für Freitag und habe mich sonst ein bisschen rausgenommen, ich bin freier Mitarbeiter, liefere zu. Es ist nicht so, dass ich täglich im Studio bin.

Seitdem Sie Vater sind – wie hat sich Ihr Humor verändert?

Man lacht viel mehr am Tag. Ich finde, das Wichtigste ist, dass man das kindliche Gemüt in sich selbst nie verliert. Mir gibt das wahnsinnig viel, und bei den Kindern bekommt man das zurück, weil sie total im Jetzt leben. Ich sage immer zu meinen Kindern: "Wir Kinder müssen zusammenhalten."

Welche Imitation schätzen Ihre Kinder besonders?

Ich mache für sie alle Kinderserien nach. Micky Maus. Oder Pumuckl.

Wen möchten Sie noch reinlegen?

Ich mache das laufend, auch ohne Radio. Ich war vor kurzem in einem Baumarkt und habe dem Verkäufer eine Frage gestellt. Mit der war ich noch gar nicht fertig, war er plötzlich weg. Verschwunden. Ich bin zur Information und habe eine Durchsage gemacht: "Seit zwei Minuten ist einer unserer Mitarbeiter abgängig. Er hört auf den Namen Schinek. Falls sie ihn antreffen, sprechen Sie ihn nicht an, er ist sehr scheu."

Aber kein prominentes Opfer, von dem Sie noch träumen, aber die Telefonnummer noch nicht herausgefunden haben…

Ich lebe nach dem Motto: Wenn ich wen anrufen will, dann kann ich das auch. Ich würde Donald Trump auch erreichen, es gibt immer irgendeinen Weg. Beim Arnold Schwarzenegger haben sie auch gesagt, das kannst du nicht, und dann habe ich ihn erreicht. Man könnte zum Beispiel Kim Jong-un und Donald Trump miteinander verbinden. Das sind für mich Halbgötter, die ich auch im Programm beschreibe – zur Hälfte Mensch, zur Hälfte Gott, ergibt oft einen Vollidiot.

