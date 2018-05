Zeitschrift "Aula" nennt César Sampson "Quotenmohr": So reagiert der Linzer

WIEN. Ein Aula-Bericht bezeichnet den Song-Contest-Teilnehmer César Sampson als "ORF-Quotenmohr". FPÖ-nahe Herausgeber wollen die Zeitschrift neu aufstellen: Drei der fünf FP-Akademikerverbände wollen aussteigen.

César Sampson Bild: nachrichten.at

Die "Freiheitlichen Akademikerverbände" Kärnten sowie Wien, Niederösterreich, Burgenland wollen sich aus der rechtsradikalen Zeitschrift "Aula" zurückziehen. Das hat das Ö1-Morgenjournal am Donnerstag berichtet. Damit reagieren die FP-nahen Verbände auf das Bemühen der Partei, sich von der Zeitschrift abzugrenzen. Führende Freiheitliche publizieren aber weiter in der Zeitschrift.

Die Aula steht im Besitz der Freiheitlichen Akademikerverbände Steiermark, Oberösterreich, Salzburg, Kärnten sowie Wien, Niederösterreich und Burgenland. Die Zeitschrift fällt immer wieder mit rassistischen und antisemitischen Artikeln auf. So wurden vor Jahren die 1945 aus dem KZ Mauthausen befreiten Häftlinge als "Landplage" und "Kriminelle" bezeichnet. In der aktuellen Mai-Ausgabe wird Österreichs Song-Contest-Teilnehmer Cesar Sampson als "Quotenmohr" verunglimpft.

Im Besitz von freiheitl. Verbänden & FPÖ-Gesellschaftern befindliches Blatt bezeichnet in aktueller Ausgabe österreichischen Song-Contest-Teilnehmer als "Quotenmohr". In gleicher Ausgabe findet sich Abdruck von Strache-Werbesujet. #Rassismus pic.twitter.com/jmPHcwFv9Q — SOS Mitmensch (@sosmitmensch) 16. Mai 2018

Obwohl die FP-Spitze gerne ihre Abgrenzung vom Antisemitismus betont, veröffentlichen immer wieder freiheitliche Politiker in der Aula. So beklagt in der aktuellen Ausgabe etwa der steirische Dritte Landtagspräsident Gerhard Kurzmann die "sprachliche Illoyalität der deutschen Eliten".

FP-Klubobmann Walter Rosenkranz kündigt nun an, dass sich der Freiheitliche Akademikerverband Wien, Niederösterreich, Burgenland aus der Aula zurückziehen wird. Er hält derzeit 21,6 Prozent am Verlag. Auch der Kärntner Verband (knapp 9 Prozent) will laut dem Abgeordneten Wendelin Mölzer aussteigen. Kein Ausstieg geplant ist laut Ö1 vom größten Anteilseigner, dem Freiheitlichen Akademikerverband Steiermark (36,8 Prozent).

Video: Cesar Sampson reagiert gelassen

Betont gelassen reagiert der gebürtige Linzer, der mit „Nobody But You“ den dritten Platz beim ESC-Finale im portugiesischem Lissabon errang, im Gespräch mit den OÖNachrichten auf diesen rassistischen Aussetzer: „Ich wundere mich einfach nur. Das ist doch eine recht süße Aussage für eine so rechte Zeitschrift. Da standen schon weitaus schlimmere Dinge drinnen.“

Eine spezielle Bewältigungsstrategie für derartige rassistische Beschimpfungen habe er nicht, so der 34-Jährige, der derzeit mit seiner Song-Contest-Hitsingle auf Platz eins der österreichischen Hitparade steht. Denn: „Es gibt schlichtweg nichts zu bewältigen. Ich finde das eine lustige Aussage. Ich schaue mir solche Dinge an – und lache mir einen Ast!“ Derartige Angriffe kämen eben mit dem plötzlichen Ruhm. „Ich war bisher keine so öffentliche Person, dass jemand meinte, er müsse sein Profil mit derartigen Aussagen schärfen, so Sampson. Das ist halt jetzt so.“

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema