"Wolf Warrior 2" ist erfolgreichster Kinofilm Chinas

Der patriotische Actionfilm "Wolf Warrior 2" ist der erfolgreichste chinesische Film aller Zeiten.

Der Streifen, in dessen Zentrum ein Kämpfer steht, der im kriegsgeplagten Afrika Landsleute rettet, hat seit seinem Start im Vormonat bereits über vier Milliarden Yuan (513 Millionen Euro) eingespielt. Experten trauen dem Werk ein Gesamteinspielergebnis jenseits der 700 Millionen Euro zu. Damit stellt der Kriegsfilm den bisherigen Spitzenreiter, die Komödie "The Mermaid", in den Schatten, die "lediglich" 3,39 Milliarden Yuan (435 Millionen Euro) lukrieren konnte.

"Wolf Warrior 2", von staatlicher Seite kräftig unterstützt, deckt offensichtlich ein chinesisches Bedürfnis nach Patriotismus und Nationalstolz ab. "Das chinesische Publikum liebt Filme, die sich mit der eigenen Sicht von nationaler Identität decken – und dieser Film ist in puncto Qualität, Thema und Umsetzung herausragend", so der Filmkritiker Dong Shu.

