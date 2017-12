"Wir werden das Geviert im Ursulinenhof verteidigen"

OÖ. Kunstverein: Die 1851 gegründete Institution will wieder die maßgebliche Plattform für zeitgenössische Kunst werden.

OÖ. Kunstverein: Vizepräsidentin Elisabeth Czihak, Präsident Gerald Hanisch, Galerieleiterin Ingrid Hahn (v.l.) Bild: pg

Er sei kein Vereinsmeier, "aber mir war die Qualität des Oberösterreichischen Kunstvereins bewusst, und ich kenne viele Künstler, weil ich selbst Kunst sammle", sagt Gerald Hanisch, der Gründer und Geschäftsführer des Linzer Steinbrecher-Weltmarktführers Rubble Master. Seit einem Jahr steht er dem OÖ. Kunstverein an der Landstraße 31 im Ursulinenhof als Präsident vor. Zugesagt habe er damals, weil er daran gescheitert sei, die Begründung für sein "Nein" auszuformulieren.

Aber wenn Hanisch etwas in die Hand nimmt, dann ordentlich. Also will er zusammen mit Vizepräsidentin Elisabeth Czihak und Galerieleiterin Ingrid Hahn den Kunstverein erneut zu jener künstlerischen, gesellschaftlichen Plattform veredeln, als die er 1851 gegründet wurde. Ferdinand G. Waldmüller, Egon Schiele, Gustav Klimt, Adalbert Stifter und Carl Spitzweg waren unter anderem hier Mitglieder. Es ist demnach kein Club wie jeder andere, der hier versucht, sich neu zu erfinden. Es wird nichts Geringeres angepeilt, als die aktuelle Entwicklung der Kunst mit zeitgenössischen Künstlern zu gestalten.

Hanisch will auf ein breiteres Publikum zugehen, Wirtschaftstreibende genauso einladen wie bisher von Kunst weitgehend Unbeeindruckte euphorisieren. Der OÖ. Kunstverein soll wieder die Schnittstelle und der Diskursraum für Künstler, Käufer und Begeisterungsfähige werden, wo Arriviertes und verblüffend Neues gleichermaßen zu erwarten sein soll.

Mit seiner Organisation "HMH Kunstereignisse" lebt Hanisch die Verbindung von Wirtschaft und Kunst in der eigenen Unternehmenskultur: "Weil Innovation und Kunst so gut zusammenpassen, von der Stärkung des Kreativpotenzials der Mitarbeiter bis zur Positionierung des Unternehmens. Deshalb will ich den Kunstverein über Genregrenzen hinaus öffnen." Also auch Musik, bildende Kunst und Performance gemeinsam inszenieren? Warum nicht. Hanisch: "Und warum sollen Unternehmer nur zum Sport gehen, um dort Gemeinsamkeiten zu finden? Die finden sie auch in der Kunst." Der Kunstverein soll zudem sichtbarer werden. Er will weder im Schatten des OÖ. Kulturquartiers verharren, noch vom Getöse der Gastronomie verschluckt werden, sondern "wir werden das Geviert im Ursulinenhof mit Kunstproduktionen verteidigen", sagt Hanisch.

Firmenmitgliedschaften

Bereits jetzt wurden interessante Firmenmitgliedschaften (mit Patronanzen über Ausstellungen, kostenlosen Jahresleihen bis zum inkludierten Erwerb von Originalwerken) ausgetüftelt. Über diese Anreize sollen wieder neue Künstler (über die Aufnahme entscheidet eine Jury) gewonnen werden, die hier potenzielle Förderer vorfinden. Auch in Form des "Young Artist Project", bei dem junge Künstler in Gruppenausstellungen auf unkomplizierte Weise Heutiges präsentieren. Elitäre Kunst ist von gestern.

OÖ. Kunstverein

Öffnungszeiten ab 14. Jänner, Linzer Ursulinenhof im OÖ Kulturquartier, Landstraße 31: Mo-Fr 15-19 Uhr, Tel.: 0732/795355, www.ooekunstverein.at. Ab 17. Jänner (bis 21. 2.) werden Arbeiten der Grazerin Marianne Lang unter dem Titel "Heimlich" zu sehen sein. Zur Ausstellung wird der Katalog "Feldspat, Quarz und Glimmer" mit eigens dafür entstandenen Zeichnungen präsentiert.

