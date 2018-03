"Wir saßen zu fünft mit Joan Baez in einem kleinen Puch"

Folk-Legende Jack Grunsky, 1974 nach Toronto ausgewandert, kehrt für ein Konzert in Hörsching in seine alte Heimat zurück

Jack Grunsky am Freitag in Leonding Bild: OÖN

Jack Grunsky hat etwas vom netten Onkel von nebenan. Der 73-Jährige ist freundlich, bescheiden und mag Kinder. Das trifft sich gut, denn Grunsky ist in seiner Wahlheimat Kanada ein vielbeachteter Interpret, Komponist und Texter von Kinderliedern. Drei Juno-Awards, vergleichbar mit den Grammys in den USA, hat er in der Kategorie "Bestes Kinderalbum des Jahres" schon bekommen.

Wenn er gemeinsam mit seiner Tochter Cosima in Schulen und großen Konzertsälen vor hunderten Kindern steht und Lieder über Freundschaft, Umwelt oder Tierschutz singt, dann weiß sein Publikum in der Regel nicht, dass Jack Grunsky in den 1960er- und 1970er-Jahren im deutschsprachigen Raum eine Größe der Folkmusik war.

Der in Graz geborene Grunsky studierte in Linz und gründete die Formation "Jack Angels". "Dreistimmiger Gesang, akustische Gitarre und sonst nichts. Dieser Sound hat mich gefesselt. Er spricht Herz und Intellekt an. Das war für mein ganzes Wesen wie ein Magnet", sagt Grunsky, der mit André Heller, den "Schmetterlingen" oder auch mit Mick Taylor, Gitarrenlegende von den Rolling Stones, zusammengearbeitet hat. Sein bekanntestes Lied "Catherine" hat Reinhard Mey für André Heller auf Deutsch übersetzt.

Seine Vorbilder waren Peter, Paul and Mary und natürlich Bob Dylan und Joan Baez. Letztere war für ihn "damals die Göttin der Folkmusik. Ich hatte große Ehrfurcht vor ihr." 1968 gab es bei einem Konzert von Baez im Wiener Konzerthaus einen "Magic Moment" für den großartigen Musiker. "Wir hatten die gleiche Plattenfirma und wurden zum Flughafen geschickt, um Joan abzuholen. Wir fuhren zu fünft in einem kleinen Puch. Sie war charmant und zugänglich und die Fahrt unheimlich witzig."

Am Ende des Konzerts holte Joan Baez Jack Grunsky auf die Bühne. Gemeinsam sangen sie "We shall overcome". Grunsky: "Ein glorreicher Moment!"

Am kommenden Freitag, 19.30 Uhr, tritt Jack Grunsky im Kulturzentrum Hörsching auf. Unterstützt wird er dabei von den Brachial-Streichern des "Spring String Quartetts". Restkarten unter Tel. 07221/72155-10.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema