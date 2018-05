Wenn zwei Saiten-Teufel wie Engel musizieren

Stift St. Florian: Bewegende musikalische Zeitreise an den Hof des französischen "Sonnenkönigs" Ludwig XIV.

Die Musik am Hof Ludwigs XIV. hatte fast ausschließlich repräsentativen Charakter, und selbst die Kammermusik war dazu angetan, dem Sonnenkönig zu huldigen. Zwei der bedeutendsten Gambisten dieser Zeit am Hof von Versailles standen am Samstag im Zentrum eines unglaublich stimmungsvollen Konzerts im Rahmen der Fiori-Musicali-Reihe im Sommerrefektorium des Stifts St. Florian.

Christoph Urbanetz (Viola da Gamba) und David Bergmüller (Theorbe und Laute) widmeten sich unter dem Motto "L’ange et le diable" der Musik von Marin Marais und Antoine Forqueray, über die Hubert le Blanc in seinem 1740 erschienenen Gamben-Traktat meinte, dass der eine wie ein Engel, der andere aber wie der Teufel spiele. Und tatsächlich war nicht nur ihr Charakter grundverschieden, sondern auch die Herangehensweise an die Musik. Der eine zelebriert beinahe göttliche Harmonien und lässt dem Klang Zeit, zu fließen, während der andere teuflisch schwierige Tonkaskaden aneinanderreiht und so zu Ehren des Dienstgebers jubiliert.

Im ersten Teil des Konzerts Piècen von Forqueray und Marais für Gambe und Basso Continuo, die sehr gut die Unterschiede erkennen ließen und ungemein fein, zugleich virtuos und insgesamt höchst stimmig von Urbanetz und Bergmüller in Szene gesetzt wurden.

Nach der Pause ein kleiner Szenenwechsel in die Pariser Salons, wo weniger plakativ, aber dafür viel subtiler und zarter musiziert worden ist. David Bergmüller stellte dafür eine Suite aus Stücken von Jacques Gallot, Ennemond Gaultier und Charles Mouton zusammen und ergänzte die Abfolge mit einem eigenen Prélude. Auch stand stimmungsvoller Umgang mit dem Material im Zentrum, den die Interpretation Bergmüllers intensiv erlebbar machte. Zum Abschluss eine ebenso frei zusammengestellte Suite, die die Gambenmusik Marais’ mit der Lautenmusik von Robert de Visée kombinierte und ein möglicherweise stattgefundenes Wettspiel der beiden Hofmusiker nachzeichnen könnte. Auch dabei elegantes und stilsicheres Musizieren, das die kleine, aber höchst interessierte Hörerschar sichtlich bewegte, wofür man sich mit Marais’ "L’Arabesque" bedankte.

