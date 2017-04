Weltoffenes Musikfest am Rande des Böhmerwaldes

Am 28. April eröffnet das Ulrichsberger "Kaleidophon" die Jazz-Festivalsaison in Oberösterreich.

Alljährlich beginnt der heimische Reigen der Festivals für Jazz und seine Randbereiche mit dem Ulrichsberger "Kaleidophon". Von 28. bis 30. April versammelt Veranstalter Alois Fischer Musiker aus der ganzen Welt in der kleinen Gemeinde im Nordwesten des Landes. Die Fans dieser Klänge abseits des Mainstreams kommen aus halb Europa. Die meisten der zehn Konzerte finden in den Räumen des Jazzateliers statt, eines am Sonntagnachmittag weicht in die Pfarrkirche aus. Eine Kunstinstallation von Wolfgang Fuchs garantiert zusätzliche Attraktivität.

Spannende Begegnungen

Bewährtes und Unbekanntes wechseln sich ab, neue Konstellationen versprechen spannende Begegnungen. So trifft am Sonntag das arrivierte kalifornische ROVA Saxophonquartett auf die heimischen Kapazunder Burkhard Stangl an der Gitarre und Christoph Kurzmann an den Electronics. Ganz Leises wie das Duo der Vokalistin Agnes Hvisdalek mit dem Elektroniker Klaus Filip wird vom lautstarken Trio des Gitarristen Jakob Bro kontrastiert. Die Ulrichsbergerin Tanja Feichtmair trifft auf die Grazerin Elisabeth Harnik und die Wienerin Nina Polaschegg. Das Sextett Skein ist eine weltumspannende Band, Europa trifft auf New York, Korea und Australien. Auch das ein Kernanliegen dieses weltoffenen Musikfestes.

Infos zu Programm und Tickets finden Sie unter jazzatelier.at

