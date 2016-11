Welcher Chor nutzt "die große Chance"?

WIEN. Freitagabend geht auf ORFeins das Finale der zweiten Staffel der Musikshow "Die große Chance der Chöre" über die Bühne, für das sich acht Gruppen qualifizieren konnten.

Die stimmgewaltigen Koreaner von "Seicento" Bild: (ORF)

Insgesamt 66 Acts waren bei den Castingshows dabei, die Mitte Oktober starteten. Für "Ladies and Gentleman", das "VOK", die "Gumpoldskirchner Spatzen", "Young Roses", "4ME", die Musikmittelschule Gumpoldskirchen, die Sängerrunde Pöllau und "Seicento" wird es am Freitag ab 20.15 Uhr (live auf ORF eins) ernst. Zunächst müssen immer zwei Gruppen gegeneinander antreten, wobei das Publikum danach per Speedvoting über den Aufsteiger entscheidet. Ein Chor hat zudem die Chance, per Wildcard weiterzukommen - hier ist die Jury, bestehend aus Fräulein Mai, Dorretta Carter, Oliver Pocher und Ramesh Nair, am Wort.

Im letzten Schritt können die verbliebenen fünf Ensembles nochmals mit einer Performance versuchen, das Publikum zu überzeugen. Danach entscheiden die Fernsehzuschauer mittels Televoting über den Sieger. Für den Sieg gibt es 50.000 Euro. Durch die Show führen Andi Knoll und Kristina Inhof.

