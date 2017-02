Virtuose Technik und emotionale Intensität

Zum 85. Geburtstag von Balduin Sulzer spielte der Pianist Sergej Redkin dessen Toccata op. 26.

Der russische Star-Pianist Sergej Redkin begeisterte das Linzer Publikum und Geburtstagskind Balduin Sulzer. Bild: OÖN

Balduin Sulzer wird 85, und das Linzer Brucknerhaus gratuliert dem produktiven Komponisten und verdienten Musikpädagogen mit einem Zyklus von acht Konzerten, in denen Werke von Balduin Sulzer auf dem Programm stehen (siehe OÖNachrichten-Bericht vom 7. Februar).

Die Ouvertüre zu dieser von OÖNachrichten-Kritiker Michael Wruss kuratierten Reihe übernahm Sergej Redkin, ein junger Pianist, dessen Virtuosität beeindruckend ist. Davon konnte er auch ausgiebig Gebrauch machen, als er Balduin Sulzers Toccata op.26 interpretierte, ein dreiteiliges, kontrastreiches und technisch überaus anspruchsvolles Werk. "Äußerst kraftvoll und schnell" und mit der für Sulzer typischen rhythmischen Raffinesse beginnt die Toccata und endet auf ähnliche Weise mit einem furiosen Prestissimo. Im Mittelsatz, einem lyrisch verspielten "Allegretto scherzando", werden auch sanft melancholische und ironische Töne angeschlagen.

Applaus von Sulzer

Nicht nur das konzentriert lauschende Publikum, auch der anwesende Komponist spendete Sergej Redkins großartigem Vortrag begeisterten Applaus. Ein außergewöhnliches Hörerlebnis war auch Johann Sebastian Bachs berühmte Toccata und Fuge in d-Moll in einer Klavierbearbeitung von Ferruccio Busoni. Dessen spätromantischer, auf Virtuosität zielender Zugang zu Bach mag diskutierbar sein, aber in der kongenialen Umsetzung durch Sergej Redkin überzeugte das Werk auf seine ganz eigentümliche Weise. Überzeugend war auch Redkins inspirierte Interpretation von Beethovens Sonate in E-Dur op. 109.

In diesem späten Klavierwerk löst sich Beethoven von den formalen Vorgaben der klassischen Sonatenform, lässt auf ein rasantes, mit Adagio-Sequenzen durchsetztes Vivace ein heftiges "Prestissimo" folgen und setzt an den Schluss einen wunderbaren Variationensatz, bei dem Sergej Redkin bewies, dass er nicht nur ein technischer Perfektionist ist, sondern auch die Anweisung "gesangvoll, mit innigster Empfindung" interpretatorisch umsetzen kann.

Drei Zugaben

Maurice Ravels bezaubernde Sonatine in fis-Moll und Sergej Prokofieffs impulsive Sonate Nr. 2 in d-Moll standen am Ende des offiziellen Programms, das allerdings noch eine Fortsetzung fand, denn das klatschende, jubelnde, spürbar glückliche Publikum gestattete Sergej Redkin erst nach drei Zugaben den verdienten Rückzug hinter die Bühne.

Konzert: Sergej Redkin, Brucknerhaus, 7.2.

OÖN Bewertung:

