Vertrautes und Fremdes

Viermal "AK-Classics" im Linzer Brucknerhaus.

Dirigentin Oksana Lyniv Bild: Oper Graz

Zur Reise "Von Berlin nach Prag" mit Kurt Weills Sinfonie Nr. 2 und dem Bruckner Orchester unter Dirk Kaftan lädt am 30. Mai das letzte AK-Classics-Konzert der Saison. Ab Herbst bietet die Reihe der Arbeiterkammer wieder Hochkarätiges zu moderaten Preisen im Brucknerhaus. Kuratiert von Alfred Solder, Organist und ehemaliger Ö1-Musikredakteur, lädt das neue Programm u. a. zur Begegnung mit zwei Dirigentinnen am Pult des Bruckner Orchesters, die Werke aus ihrer Heimat nach Linz bringen: Aus der Ukraine stammt Oksana Lyniv (40), Chefdirigentin der Oper Graz, am (19. 2.), aus Litauen ihre Kollegin Giedre Slekyte (5. 4.).

Im Zeichen Mozarts steht das erste Konzert am 15. Oktober mit dem Bruckner Orchester unter dem Briten Kerem Hasan (26), dem Gewinner des Young-Conductor-Awards der Salzburger Festspiele 2017. Solisten am Klavier sind die Brüder Lucas und Arthur Jussen.

Ein Advent-Tipp sind das L’Orfeo Barockorchester, der Chorus sine nomine und namhafte Solisten mit den ersten Kantaten aus Johann Sebastian Bachs "Weihnachtsoratorium" (14. 12.).

Karten ab 28. Mai unter 0732 77 52 30, www.brucknerhaus.at

