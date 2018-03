Überraschungen beim Grimme-Preis

Erstmals wurden Serien von Bezahlsendern wie Netflix und Sky ausgezeichnet.

Grimme-Preis für Netflix-Serie "Dark" Bild: Netflix

Novum bei der Vergabe der 54. deutschen Grimme-Preise: Gleich drei Bezahlsender kommen mit ihren eigenproduzierten Serien zu Ehren. Mit Netflix erhält erstmals ein Streamingdienst für "Dark" eine Auszeichnung für Qualitätsfernsehen. Außerdem bekommt die erste Koproduktion von ARD und dem Pay-TV-Anbieter Sky, die historische Krimiserie "Babylon Berlin", einen Grimme-Preis. Mit "4Blocks" erhält eine dritte Serie eines Bezahlsenders (TNT) eine Auszeichnung. "Die Qualität dieser hochklassigen Serien zeigt, dass Deutschland auch auf dem internationalen Serienmarkt bestehen kann", sagte die Direktorin des Grimme-Instituts, Frauke Gerlach.

Für das Husarenstück, der Goldene-Kamera-Verleihung im ZDF ein Double von Ryan Gosling unterzujubeln, bekommt das "Circus HalliGalli"-Team von ProSieben einen Grimme-Preis. Zu Ehren kommt auch Jan Böhmermanns "Neo Magazin Royale" (ZDFneo) für die Folge "Eier aus Stahl – Max Giesinger und die deutsche Industriemusik".

Die fünf Preise in der Kategorie "Information & Kultur" gehen alle an die Öffentlich-Rechtlichen. Im Mittelpunkt steht die Berichterstattung über die Randale um den G20-Gipfel in Hamburg, über Migranten oder das Los von Schulkindern beim Untergang der Fähre "Sewol".

