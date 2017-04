Twitter fragt sich: "Was hat mehr Punk als Campino?"

Tote-Hosen-Sänger Campino fühlt sich nach seinen Äußerungen über Fernsehsatiriker Jan Böhmermann missverstanden. Jetzt machen sich auch noch Twitter-User über ihn lustig.

"In keiner Weise bezieht sich dieser Arschloch-Satz in diesem Moment explizit auf Böhmermann. An ihn habe ich gar nicht gedacht", sagte der 54-Jährige in einem "Spiegel Online"-Interview. "Ich meinte nicht ihn als Person. Es geht um diese Art von Typen, die lächelnd und mit zynischen Gags versuchen, Leute kleinzureden, die sich engagieren", sagte Campino.

Uncool statt "cooles Arschloch"

Er hatte am Donnerstag bei der Verleihung des Musikpreises Echo in Berlin gesagt: "Lieber uncool sein als ein cooles Arschloch, das sich nicht konstruktiv einbringen kann." Unmittelbar davor hatte der Düsseldorfer von "Böhmermannschem Zeitgeistgeplapper" gesprochen.

Daher war die Äußerung allgemein als Beschimpfung Böhmermanns (36) verstanden worden. Der Satiriker hatte kurz vor der Gala in seiner Sendung "Neo Magazin Royale" von "seelenloser Kommerzkacke" gesprochen, die der Echo immer wieder ehre. Dabei hatte er besonders den zweifach nominierten Sänger Max Giesinger aufs Korn genommen.

Bereits 2014 hatte sich Böhmermann über Campinos "Band Aid"-Projekt lustig gemacht. Der Tote-Hosen-Sänger war am Donnerstag zum Echo erschienen, um die Laudatio auf die Initiative Viva con Agua zu halten, die mit dem Sonderecho für soziales Engagement geehrt wurde.

Bausparvertrag, Dunstabzugshaube, die Beine enthaaren

Mittlerweile treibt der Streit zwischen dem Satiriker und dem Frontmann der "Toten Hosen" auch in den Sozialen Medien skurrile Blüten: So schlagen viele Twitter-User sich auf die Seite des Moderators, machen sich über den Sänger lustig und fragen sich, welche Dinge eigentlich "Mehr Punk" sind, als Campino. Hier eine kleine Auswahl:

Dinge, die mehr Punk sind, als Campino:

-Bausparvertrag

-Windows Vista/ XP

-Eisbein mit Kartoffeln und Sauerkraut

-Mozart — The_Scientist (@bookmaster_120) 9. April 2017

;

Dinge, die mehr Punk sind als Campino:

-Zahnzusatzversicherung

-Lange Nacht der Museen

-Holzperlenverkleidung am Autositz

-Dunstabzugshaube — Schwester Ewald (@hashcrap) 8. April 2017

Dinge, die mehr Punk sind als Campino:



- Den Grill im Regen stehen lassen

- Die Beine enthaaren

- Den Abfluss NICHT entstopfen, weil, Punk! — Sascha Erni ?? (@nggalai) 10. April 2017

Dinge die mehr Punk sind als Campino:

-Opel Zafira fahren

-Erdbeermilch

-Spee Waschgel

-Dornfelder halbtrocken

-SPD Parteitag — ['and??kav?]? (@_andakawer) 9. April 2017

@hashcrap Dinge, die mehr Punk sind als Campino:

- Köpper vom Beckenrand

- Nackenkissen

- Elektrische Teelichter

- Wand-Tattoo-Lebensmotto überm Bett — Etienne Gardé (@EtienneToGo) 8. April 2017

Immerhin: Auch der Tote-Hosen-Frontmann hat seinen Anhänger im Netz:

Dinge, die mehr Punk sind als Campino:



-Böhmermann schon mal nicht

-Ganz bestimmt nicht

-Sowas von gar nicht

-Andere Sarkastiker auch nicht — BulliTH (@BulliTH_) 9. April 2017

