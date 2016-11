"Topolina macht Wetter" und ganz viel wunderbare Musik

Ein neues Musiktheater-Abenteuer der Mausedame für alle ab drei Jahren ist druckfrisch auf CD erschienen.

V. li.: José Antonio Cortes Cortéz, Josef Herzer, Albert Landertinger und Bernhard Walchshofer Bild: Herzenberger

Längst hat sie ihren Fan-Club: Die kleine Musikmaus Topolina, die regelmäßig im Linzer Musiktheater und im Wiener Musikverein Kindern ab drei Jahren den Weg zur Musik ebnet. "Mir ist es wichtig, Themen aus der Lebenswelt der Kinder aufzugreifen", sagt Bruckner-Orchester-Posaunist Albert Landertinger, der die freche Handpuppendame ins Leben gerufen hat. Gemeinsam mit seinen Orchesterkollegen bettet der Leiter der Bruckner-Orchester-Werkstatt Move.On in den rund 45-minütigen Konzerten anspruchsvolle Musik in kleine Geschichten. Immer ist das junge Publikum zum Mitsingen, -klatschen oder kleinen Bewegungsfolgen eingeladen. Die Begeisterung und Nachfrage beim Publikum war so groß, dass nun bereits ein drittes Abenteuer der Maus als eigene Hörfassung auf CD vorliegt: "Topolina macht Wetter".

Vivaldi auf dem Akkordeon

Die Mausedame ist vom Klavier ins Vogelhäuschen übersiedelt. Von ihrer Wetterstation aus beobachtet sie die Jahreszeit, von denen jede ihre Stimmung und Musik hat.

So erklingt etwa Vivaldis "Der Winter" diesmal auf dem Akkordeon. Mit dabei sind auch der Geiger Josef Herzer und Kontrabassist José Antonio Cortes Cortéz, der auch ein Lied aus seiner Heimat Mexiko beisteuert, und der Kinderchor des Landestheaters. Barbara Michel hat der Maus ihre Stimme geliehen und die passenden Worte für ihre Dialoge mit Alberto gefunden. Die CD-Präsentation am 3. Dezember im Musiktheater ist bereits ausverkauft, CDs sind aber vor Ort um 17 Uhr erhältlich und werden von den Musikern signiert. Das nächste Live-Abenteuer mit der frechen Maus lockt ab 4. März 2017: "Topolina baut ein Schloss" im Musiktheater. (kasch)

Die CD gibt es im Theater-Shop im Musiktheater Linz, online unter www.kulturquartier.at und im Musikhandel Pirngruber/Landstraße.

