"Star Wars"-Ableger "Rogue One" bleibt Kino-Favorit in Nordamerika

NEW YORK. Vor genau einem Jahr füllte "Star Wars 7: Das Erwachen der Macht" die Kinos in den USA und Kanada. Weihnachten 2016 übernahm der "Star Wars"-Ableger "Rogue One" das Zepter.

Rogue One: A Star Wars Story Bild: Lucasfilm

Nach ersten Hochrechnungen des Box Office Mojo vom Montag spülte der Film von Regisseur Gareth Edwards an seinem zweiten Wochenende - mit mehr als vier Feiertagen - allein in Nordamerika geschätzte 96 Millionen Dollar (92 Millionen Euro) in die Kinokassen.

Klar abgeschlagen schaffte der in Deutschland schon vor Wochen gestartete Trickfilm "Sing" mit den Stimmen von Matthew McConaughey, Reese Witherspoon und Scarlett Johansson den zweiten Platz. Sein Kartenverkauf erreichte in den USA und Kanada mit rund 56 Millionen Dollar etwas mehr als der Hälfte des Chart-Favoriten "Rogue One".

Enttäuschung auch für die Sci-Fi-Romanze "Passengers" mit Jennifer Lawrence und Chris Pratt. Vermutlich aufgrund ihrer Kritiken blieb sie mit 23 Millionen Dollar Starteinnahmen deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Die ausschließlich für ein erwachsenes Publikum zugelassene derbe Chaos-Komödie "Why Him" mit Bryan Cranston und James Franco landete mit 16,7 Millionen Dollar auf Platz vier. Die Videospiel-Verfilmung "Assesin's Creed" mit Michael Fassbender und Marion Cotillard (15 Millionen Dollar) musste sich mit dem Schlusslicht der Top Five der nordamerikanischen Kinocharts zufriedengeben.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 12 x 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema