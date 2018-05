Schönheit, Freiraum und spannende architektonische Visionen

Heute wird in Venedig die 16. Architekturbiennale eröffnet, der Österreich-Pavillon findet bereits großen Publikumszuspruch.

Ein Blick in den Österreich-Pavillon Bild: apa

"Wir können optimistisch sein!" – zuversichtlich postuliert Kuratorin Shelley McNamara das Motto der 16. Architekturbiennale in Venedig, die heute eröffnet wird. Das Thema "Freespace", also Freiraum, mag angesichts der übervollen Gassen im dicht bebauten, morbiden Stadtbild von Venedig überraschen. "Freespace" beziehen McNamara und ihre Kollegin Yvonne Farrell nicht nur auf den öffentlichen Raum, sie nehmen auch Unternehmen und Bauträger in die Pflicht. Öffentliche Gebäude ebenso wie Bauten von Konzernen sollen auch Raum anbieten, um gemeinschaftliches Leben zu unterstützen. Architektur, als globale Sprache, betrifft uns alle und darf nicht allein unter dem Aspekt von Macht und Geld gesehen werden.

Die poetische Inszenierung von Phänomenen finden wir im österreichischen Pavillon unter dem Motto "Thoughts Form Matter". Kommissärin Verena Konrad, sie stammt aus Oberösterreich, hat die Architekturbüros LACC/Aste & Ludin und Henke & Schreieck, sowie das Design-Duo Sagmeister & Walsh zur Gestaltung des österreichischen Pavillons eingeladen. Die gewölbte Spiegelfläche des LACC-Teams macht Eindruck, setzt den Geladenen bei der Eröffnung aber stark zu. Ohne Sonnenbrillen undenkbar. Wie sich die Fläche dann im Sommer aufheizen wird, mag man sich nicht vorstellen.

Bessere Welt durch Schönheit

Die Einbauten und ästhetischen Hängungen im Pavillon von Henke & Schreieck ermöglichen eine neue Sicht auf das Innere ebenso wie nach außen, während Sagmeister & Walsh zwei Räume mit Videoinstallationen gestalten. Ihr Thema ist Weltverbesserung durch Schönheit. Dass der österreichische Pavillon das Publikum anzieht, sah man bei der Eröffnung. Bei keinem anderen Länderpavillon war der Andrang so groß.

Tradition und Perspektive sind die Leitthemen der heurigen Architekturbiennale. "Im Rück- und Ausblick auf das, was denkbar ist", sagt Verena Konrad. Praxis, Theorie und Gestaltung sollen positive Räume schaffen. Damit ist die heurige Architekturbiennale zwar weniger politisch und gesellschaftskritisch als die vorangegangene, auf alle Fälle aber sehens- und erlebenswert. Angesichts der Expansion der Städte bleibt zu hoffen, dass "Freiraum für Alle" nicht nur Vision bleibt. Als Vorbild kann der einladende Bambusfreiraum am Gelände des Arsenale, der in der Hitze dringend gesuchten Schatten spendet, gesehen werden, ebenso wie der Australische Länderpavillon. Dort wurden in Umkehrung von Naturzerstörung und Bodenversiegelung durch Bauten 10.000 Graspflanzen installiert. Empfehlenswert auch der Deutsche Pavillon, der sich mit der Trennung von Gesellschaften durch Mauern und ihren Auswirkungen beschäftigt. Kritisches finden wir im Tschechischen/Slowakischen Pavillon mit einer Arbeit von Katerina Seda: Krumau, für die einen Touristenmagnet, für die Bewohner jeden Tag Herausforderung im Alltag, vergleichbar mit Venedig oder Salzburg. "Schönheit im Alltag" als Ziel ist ein hehrer Gedanke, der in Venedig immer wieder von der Realität eingeholt wird. Dennoch: Zahlreiche inspirierende und visionäre Aspekte bestätigen auch heuer wieder die Relevanz der Architekturbiennale.

Die Architekturbiennale Venedig läuft bis 25. November. Weitere Infos: labiennale.org

