Religion und Kunst: Der schmale Grat zwischen Blasphemie und Notwendigkeit

OÖN-Karikaturist Gerhard Haderer löste vor 15 Jahren mit seinem Buch "Das Leben des Jesus" einen Skandal aus. Das Buch ist Teil der Schau "Skandal Normal?" im Linzer OK.

Ein Skandal anno 2002: Gerhard Haderers Buch "Das Leben des Jesus" Bild: APA/dpa/Holger Hollemann

Nein, über diese Sache will Gerhard Haderer nun wirklich nicht mehr reden. "Ich habe dazu schon genug gesagt, dabei bleibt‘s jetzt", sagt der Linzer Karikaturist.

Reden und erklären musste Haderer genug, als der Ueberreiter Verlag Ende Februar 2002 Haderers 38 Seiten starkes Buch über das Leben und Wirken Jesu veröffentlicht hatte. Die verletzte Seele des Kirchenvolks hatte mit Verzögerung zu kochen begonnen, dann ging es Schlag auf Schlag. Der Verlag wurde massiv bedroht, bei Haderer selbst setzte heftiger Telefonterror ein. Der damalige Kanzler Wolfgang Schüssel bewertete Haderers Werk als "Schundzeichnungen", und Salzburgs Bischof Laun forderte wegen "Blasphemie" und "bösartiger Revolte gegen Gott" eine Haftstrafe.

Sie alle fühlten sich durch die Darstellungen des dauerbekifften Gottessohnes, der nackt über den See Genezareth surft, in ihren religiösen Gefühlen verletzt. In Griechenland wurde Gerhard Haderer in Abwesenheit erstinstanzlich zu sechs Monaten Haft verurteilt, in zweiter Instanz wurde er allerdings freigesprochen. Haderer selbst betonte stets, dass er mit seinen Zeichnungen nicht Jesus, sondern die Kirchenoberen kritisch betrachten wollte.

Künstlerische Auseinandersetzungen mit religiösen Themen polarisieren seit jeher. Mit diesem Thema beschäftigt sich auch die von den OÖNachrichten im Linzer Kulturquartier präsentierte Schau "Skandal Normal?". Gezeigt werden neben Haderers Jesus-Buch der gekreuzigte Frosch des deutschen Künstlers Martin Kippenberger und die Mohammed-Karikaturen dänischer Zeitungen. Ab Donnerstag widmet sich die Ausstellung der Frage "Kann man Gott beleidigen?".

Welche Antwort hat der Linzer Moraltheologe Michael Rosenberger darauf? "Mit Blasphemie, also Gotteslästerung kann ich nichts anfangen. Gott ist so viel größer als alles Menschliche, der verkraftet das ohne Probleme."

Grenzen der Meinungsfreiheit

Es gehe, so Rosenberger, um das Herabwürdigen, das Lächerlichmachen religiöser Gefühle "unter der Gürtellinie". Der Moraltheologe an der Linzer KTU sieht aber auch die Notwendigkeit, dass eine Religion sich in gewissen Dingen kritisch hinterfragen lässt: "Egal, ob gesprochen oder gezeichnet, Religion muss sich schon auch etwas gefallen lassen. Es darf halt nicht übergriffig werden."

Das gelte auch für Karikaturen über Mohammed: "Da würde ich mir erwarten, dass der Islam kritische Fragen etwa zum Thema Gewalt zulässt. Aber wenn es darum geht, den Propheten lächerlich zu machen, ist diese Grenze überschritten. Die Freiheit der Meinungsäußerung hat genau dort ihre Grenze."

Skandal normal?

Die OÖNachrichten präsentieren bis 30. April im OÖ Kulturquartier (OK) die Schau „Skandal Normal?“ über veritable Kunstskandale.

Themenschwerpunkt

Am 9. Februar beginnt im OK dazu der Schwerpunkt „Kann man Gott beleidigen? Um 18 Uhr wird eine Führung durch die Ausstellung angeboten, dabei ist auch Bischofsvikar

Johann Hintermaier. Weitere Infos: ooekulturquartier.at

Kartenverlosung

Die OÖN verlosen dazu 3 x 2 Tickets unter info@ooekulturquartier.at

