Rekordbesuch im Landestheater

Das Linzer Landestheater geht durch einen Besucherrekord zusätzlich motiviert ins neue Jahr.

„Die Frau ohne Schatten“: Publikumsmagnet im Musiktheater Bild: Winkler

Im Dezember 2017 kamen mehr als 40.000 Besucher ins Landestheater Linz – mit seinen Bühnen am Volksgarten und an der Promenade – so viele wie noch nie im Monat Dezember.

Damit setzt sich der positive Trend des vergangenen Herbstes fort: Im Vergleich zum ersten Quartal der Vorjahressaison erreichte das Landestheater Linz zu Beginn der Spielzeit 2017/18 rund zehn Prozent mehr Besucher.

Die Tanzproduktion "Music for a while" landete mit 99,16 Prozent Auslastung auf dem Spitzenplatz der Publikumsgunst, knapp gefolgt vom Erfolgsmusical "Hairspray" mit einer Auslastung von 98,79 Prozent. Auch die aktuellen Opern-Produktionen im Musiktheater sind gut besucht: Für die Verdi-Oper "Rigoletto" wurden bisher insgesamt 14.000 Karten verkauft (3. Platz im Publikumsranking). Die Strauss-Oper "Die Frau ohne Schatten", die bei Presse und Publikum Begeisterung auslöste, sahen in Summe bereits 10.830 Menschen.

