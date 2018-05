"Quotenmohr"-Eklat: Sampson findet "Aula"-Aussage "recht süß"

Die rechtsextreme Zeitschrift verunglimpft den Linzer Song-Contest-Teilnehmer Cesár Sampson in ihrer aktuellen Ausgabe.

Als "ORF-Quotenmohr" hat die rechtsradikale Zeitschrift "Die Aula – Das freiheitliche Magazin" den österreichischen Song-Contest-Teilnehmer Cesár Sampson in ihrer aktuellen Mai-Ausgabe verunglimpft. Betont gelassen reagiert der gebürtige Linzer, der mit "Nobody But You" den dritten Platz beim ESC-Finale im portugiesischen Lissabon errang, im Exklusivgespräch mit den OÖNachrichten auf diesen rassistischen Aussetzer: "Ich wundere mich einfach nur. Das ist doch eine recht süße Aussage für eine so rechte Zeitschrift. Da standen schon weitaus schlimmere Dinge drinnen."

Eine spezielle Bewältigungsstrategie für derartige rassistische Beschimpfungen habe er nicht, so der 34-Jährige, der derzeit mit seiner Song-Contest-Hitsingle auf Platz eins der österreichischen Hitparade steht. Denn: "Es gibt schlichtweg nichts zu bewältigen. Ich finde das eine lustige Aussage. Ich schaue mir solche Dinge an – und lache mir einen Ast!" Derartige Angriffe kämen eben mit dem plötzlichen Ruhm. "Ich war bisher keine so öffentliche Person, dass jemand meinte, er müsse sein Profil mit derartigen Aussagen schärfen", so Sampson. "Das ist halt jetzt so."

Als Konsequenz auf den "Quotenmohr"-Sager will sich die "Aula" inhaltlich und personell komplett neu aufstellen. Das kündigten die Eigentümervertreter in einer Aussendung an. Damit reagiert der Freiheitliche Akademikerverband auf das Bemühen der FPÖ, sich von der Zeitschrift abzugrenzen. Führende Freiheitliche publizieren aber weiter in der Zeitschrift. Die 1951 gegründete "Aula" fiel wiederholt mit rassistischen und antisemitischen Artikeln auf. So wurden die 1945 aus dem KZ Mauthausen befreiten Häftlinge als "Landplage" und "Kriminelle" bezeichnet.

