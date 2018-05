Publikumsbefragung: Der ORF will seine Kunden kennenlernen

Heute erster Arbeitstag für die neuen Channel-Manager

Lisa Totzauer Bild: ORF

"Die Verantwortung zu übernehmen für eine Neudefinition des ersten ORF-Programms ist nichts, auf was man sich einfach so dahergesagt freuen kann. Ich hab großen Respekt vor dieser Aufgabe. Und die Zuversicht, dass dies gelingen wird, weil es gelingen muss", sagte Lisa Totzauer, die wie – von den OÖN berichtet – von ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz zur Channel-Managerin und damit Hauptverantwortlichen für ORF eins ernannt wurde. Totzauer begann ihre ORF-Laufbahn wie viele heutige Entscheidungsträger des Senders beim Landesstudio Niederösterreich. 1999 wechselte sie in die "ZiB"-Redaktion nach Wien, von 2007 bis 2013 war ihr die Redaktionsverantwortung für die "ZiB" übertragen. Seitdem ist die 48-jährige Mutter von zwei Kindern Info-Chefin von ORF eins und für innovative Sendungsformate bekannt: "Wahlfahrt" und "Nationalraten" stammen aus ihrer Ideenschmiede.

Chefredakteure ab 11. Juni

Heute tritt sie wie ORF-2-Channel-Manager Alexander Hofer (zuletzt "Seitenblicke"-Chef und bis August 2017 Sendungsverantwortlicher von "Guten Morgen Österreich") ihren neuen Job an. Die neu bestellten Chefredakteure (Wolfgang Geier/ORF eins, Matthias Schrom-Kux/ORF 2) werden ihre neuen Funktionen am 11. Juni – nach der Trennung wie Aufteilung der Redaktionen in ORF eins und ORF 2 – übernehmen.

Just mit Bestellung der neuen Chefriege startet der Sender unter dem Titel "ORF FÜR SIE. Was wünschen Sie sich vom ORF?" eine – so heißt es von ORF-Mitarbeitern – vom Stiftungsrats-Vorsitzenden Norbert Steger (FPÖ) verlangte Publikumsbefragung.

Die Möglichkeiten der Beteiligung sind vielfältig: per Telefon unter kostenfreier Nummer (0800/55 66 44), im Internet (http://der.ORF.at) oder persönlich im "ORF FÜR SIE"-Bulli an den Standorten des "Unterwegs in Österreich"-Studios. Dieses tourt ab heute in Wien, Niederösterreich und Oberösterreich.

Visuelles Kernstück ist der VW-Bulli, der das mobile "Unterwegs in Österreich"-Studio in diesen drei Bundesländern begleitet. In seinem Inneren können die Besucher ihre Wünsche in die Kamera sprechen. Der Auftaktzeitraum der Aktion, die in mehreren Tranchen über ein ganzes Jahr anberaumt ist, dauert bis 15. Juni. Ab Herbst 2018 sind weitere Aktionswochen und Bulli-Touren in weiteren Bundesländern geplant.

Die eingegangenen Rückmeldungen werden gesammelt und fließen in zukünftige Programmvorhaben ein. Rasch zu verwirklichende Anregungen und Wünsche würden umgehend umgesetzt.

