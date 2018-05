ORF: Wrabetz bestellt vier neue Sendungs-Chefs

Nach den Channel-Managern und Chefredakteuren für ORF eins und ORF 2 (die OÖN berichteten) gab ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz gestern vier neue Sendungsverantwortliche bekannt.

Christian Hillinger Bild: ORF

Demnach wird der 1965 in Pinsdorf im Bezirk Gmunden geborene Christian Hillinger (seit 1993 beim ORF) als Sendungsverantwortlicher die sogenannte "Österreich-Daytime" in ORF 2 mit den Formaten "Guten Morgen Österreich", "Mittag in Österreich", "Aktuell in Österreich" und "Daheim in Österreich" leiten. 2004 hatte er bereits die Leitung für "Willkommen Österreich" und "Gut beraten Österreich" übernommen, von 2012 bis 2016 war Hillinger obendrein Sendungsverantwortlicher von "heute leben".

Wagner leitet "Report"

Wolfgang Wagner, engster Vertrauter von Armin Wolf und Ex-Chefredakteur Fritz Dittlbacher (außerdem dessen Stellvertreter), wird sich künftig um das Magazin "Report" kümmern. Katinka Nowotny wurde zur Sendungsverantwortlichen des Wirtschaftsmagazins "Eco" und Rebecca Truska (die erste Absolventin der ORF-Akademie in einer Führungsposition) zur Leiterin des Bereichs Programmentwicklung, Information, Dokumentationen, Magazine und Sport in der Abteilung "Programmentwicklung und Qualitätsmanagement" bestellt. Wrabetz zu seinen eigenen Personalentscheidungen: "Die neuen Bestellungen im Bereich des ORF-Fernsehens zeigen eindrucksvoll: Die besten Profis auf ihrem Gebiet führen erfolgreiche Formate und Weiterentwicklungen in eine ebensolche Zukunft."

