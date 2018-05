ORF-Landesstudio: Strategien und deren Folgen

Gemeinden und Veranstalter müssen beim ORF bis zu 5000 Euro für eine Sendung bezahlen.

Walter Egger Bild: Kloibhofer

Es ist schon eine Weile her, dass man eine Menge von ORF-Oberösterreich-Moderatoren an der Stimme erkannt hat: etwa den im Februar viel zu früh verstorbenen Sport-Haudegen Manfred Payrhuber, den empathischen Walter Witzany, Kultur-Stimme Alfred Pittertschatscher oder Volkskultur-Tausendsassa Walter Egger. Sie alle waren Marken, die der ORF nun vermisst.

Egger ist seit Jahresbeginn nicht mehr zu hören. Warum eigentlich? "Ich hab’ 30 Jahre lang den ORF-Frühschoppen gemacht. Während dieser Zeit hat sich nie ein Schwein darum gekümmert", sagt Egger. Seit geraumer Zeit müssen Gemeinden oder Veranstalter, die den Frühschoppen beherbergen möchten, bis zu 5000 Euro bezahlen. "Das geht nicht", sagt Egger, "der ORF hat doch einen Kulturauftrag, für den eh alle Gebühren bezahlen." Er habe im Jänner 2017 ORF-Landesdirektor Kurt Rammerstorfer einen Brief geschrieben, in dem er auf diesen Missstand hinwies. Egger: "Dann hab’ ich neun Monate nichts gehört." Nach einer Aussprache im Herbst 2017 sei sein ORF-Engagement beendet gewesen.

Rammerstorfer rechtfertigt den Sendungsbeitrag von Gemeinden und Veranstaltern mit Werbeleistungen (Trailer etc.) und mit hohen Produktionskosten. Von Eggers Unverständnis deswegen wisse er nichts. Es sei Eggers Wunsch gewesen, den Vertrag zu lösen.

Den ORF-Frühschoppen moderiert seitdem Wolfgang Hüttner. Das komme auch billiger, sagt Rammerstorfer, weil dieser angestellt und nicht wie Egger freier Mitarbeiter sei. Eine Marke wie Egger ist Hüttner, der seit 30 Jahren beim ORF arbeitet, (noch) nicht. Landesstudio-Mitarbeiter mit Alleinstellungsmerkmalen hatten es in den vergangenen Jahren ohnehin schwer. Der nach seiner Pensionierung als ORF-Programmchef nun zur "Krone" gewechselte Reinhard Waldenberger habe – so sagt ein ORF-Mitarbeiter – stets darauf geschaut, dass ihm niemand zu groß wird. Unter anderem hatte er Moderator Wolfgang Lehner disziplinieren wollen, ehe eine Messung ergab, dass dieser eine Zusatzquote von 30.000 Hörern garantiert. Im Laufe der Jahre haben unter anderem Garten-Star Karl Ploberger und die Sport-Reporter Ernst Hausleitner und Peter Brunner den Landes-ORF verlassen. Lauter regionale Anker, die sich längst in die Küniglberg-Erde eingegraben haben.

Wie jener von Chefredakteur Johannes Jetschgo läuft auch Rammerstorfer Vertrag bis 2021. Als dessen Nachfolger soll Moderator Klaus Obereder so gut wie fix sein. Eine der raren Identifikationsfiguren, die das Landesstudio dann auf Sendung auch vermissen wird.

