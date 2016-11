ORF: Brunhofer hofft auf "guten Job" in Wien

Der scheidende Salzburger ORF-Landesdirektor Roland Brunhofer hat am Dienstagabend bei einer Feier Abschied genommen und dabei nicht mit Kritik an der Politik, aber auch am Journalismus gespart.

Roland Brunhofer Bild: SN

Brunhofer wurde bei der ORF-Wahl auf Wunsch der regierenden Landes-VP abgelöst, da er als SP-nahe gilt. "Heute passe ich nicht mehr, und daher muss ich gehen", sagte er dazu.

Die Frage nach seiner beruflichen Zukunft im ORF beantwortet Brunhofer derzeit mit "Ich weiß es nicht". Es gebe Gespräche mit dem Generaldirektor. "Dem will ich nicht vorgreifen." Im Gespräch mit den OÖNachrichten legt er noch ein wenig nach: "Ich war in den vergangenen fünf Jahren für alles gut genug, und jetzt bin ich offenbar zu nichts mehr zu gebrauchen. Ich verlasse mich darauf, dass Alexander Wrabetz seine Ansage umsetzt und für mich eine leitende Position in Wien vorgesehen hat."

Koordinator in Wien?

Gerüchteweise soll Brunhofer in Wien Koordinator für österreichweit ausgestrahlte Bundesländerproduktionen werden. Vor den geladenen Gästen skizzierte Brunhofer die Erfolge seines Landesstudios. Das Frühstücks-TV "Guten Morgen Österreich" gehe ebenso auf eine Salzburger Idee zurück wie die Show "Neun Plätze, neun Schätze".

