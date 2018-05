Nur eine aus dem Chef-Quartett des ORF hat die Zustimmung der Redaktion

ORF-Personalrochaden: Generaldirektor Alexander Wrabetz wird heute die neuen Channel-Manager und Chefredakteure für ORF eins und ORF 2 bekanntgeben.

Lisa Totzauer (47) soll die Quoten-Baustelle ORF eins in der neu geschaffenen Position als Channel-Managerin übernehmen, ihr Vertrauter Wolfgang Geier (52) wird Chefredakteur des TV-Kanals. Den ursprünglich als Wetter-Moderator aufgefallenen und zuletzt für "Seitenblicke" und das Frühstücksfernsehen zuständigen Alexander Hofer (46) hat sich ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz gemeinsam mit dem Stiftungsrats-Vorsitzenden Norbert Steger (FPÖ) als Verantwortlichen für ORF 2 ausgesucht. Als Chefredakteur folgt dort "Zeit im Bild"-Innenpolitik-Redakteur Matthias Schrom (44) auf den von FPÖ-Politikern stets kritisierten Kirchdorfer Fritz Dittlbacher. Für diesen Job hatte sich auch der aus Traun stammende Innenpolitik-Chef Hans Bürger beworben. Wrabetz soll heute die personellen Veränderungen bekanntgeben.

Journalistische Objektivität

Schrom soll die in den Küniglberg-Gängen ob ihrer Alkoholabstinenz als "Apfelsaft-Fraktion" bezeichnete Gruppe um "ZiB 2"-Anchorman Armin Wolf, Wirtschaftsredakteur Dieter Bornemann und "ZiB 2"-Chef Wolfgang Wagner (Dittlbacher zählte auch dazu) zu der für Steger akzeptablen Form von journalistischer Objektivität lenken.

Lisa Totzauer ist die Einzige in diesem Quartett, die auch den Rückhalt ihrer Kollegen genießt. Vergangene Woche hatten die ORF-Redakteure in einer internen, für Wrabetz nicht bindenden Abstimmung ebenfalls für die Erfinderin der Sendungsformate "Wahlfahrt" oder "Nationalraten" gestimmt. Wie ein Heer von ORF-Mitarbeitern stammt auch Totzauer aus dem Landesstudio Niederösterreich, wo sie 1997 begann. Schon 2010 hätte sie TV-Magazinchefin werden sollen, was der damalige Infodirektor Elmar Oberhauser verhinderte. Mit dem Ergebnis, dass Oberhauser nach erneuter Intervention gegen die Bestellung Dittlbachers aus dem ORF entfernt und Totzauer 2012 Info-Chefin von ORF eins wurde.

Aus Kreisen der ÖVP heißt es, Totzauer werde sich nicht lange mit dem Job als Channel-Managerin begnügen müssen. Vielmehr sei sie nach der geplanten Reform des ORF im kommenden Jahr eine ernstzunehmende Kandidatin für die Geschäftsführung des Senders.

Alexander Hofer gilt in der ÖVP Niederösterreich als bestens vernetzt. Die ORF-Redakteure hatten an seiner Stelle für Stefan Ströbitzer (Stellvertreter von ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner) als Channel-Manager votiert. Ein ORF-Insider erzählt: "Hofer tut alles, um Karriere zu machen."

