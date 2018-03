NextComic führt ins Wunderland "Next to Alice"

Bis 24. März lockt die bunte Welt der Comic-Kunst in Linz, Steyr, Alkoven, Traun und Steyrermühl

Alice im Wunderland ist diesmal Patin des Festivals: Unter dem Motto "Next to Alice" haben Comic-Künstler einzelne Kapitel des 1865 erschienenen Kinderbuches von Lewis Carroll im OÖ. Kulturquartier adaptiert. Ihre Zeichnungen erzählen vom Verschwinden, vom Wechsel zwischen den Welten, vom Fremdsein, von Traum und Wirklichkeit. In der Grottenbahn auf dem Pöstlingberg ist mit Benjamin Lacombes illustrierter Ausgabe des Kinderbuchs eine der schönsten zu bewundern.

Zum Eintauchen in die Welt der Comic-Kunst laden aber auch Comic-Lesungen, Animationsfilme, Workshops, 24-Stunden-Comic-Zeichnen, Comic-Spiele und – täglich ab 22 Uhr – "Nightlines" mit Partys und Konzerten.

Für Jung und Alt: Familien ans Herz zu legen ist der Suuuper Sonntag am 18. 3. im OÖ. Kulturquartier, Ursulinensaal. Auf jüngere Besucher warten dabei Workshops, mit Karton, Stiften und Fantasie werden u. a. Comic-Kostüme gebastelt (14-17 Uhr). Für Ältere erklärt die Film-Doku "Supernaked: Die Akte Grasser" den größten Korruptionsprozess der Zweiten Republik, 14 Uhr.

Wie Zeichnungen zum rettenden Kommunikationsmittel in der Not werden können, zeigt ein Bilder-Dialog zwischen Peter Patzak, dem "Kottan ermittelt"-Regisseur, und seiner Frau Eve Joy, die 2013 nach einem Schlaganfall die Sprache verloren hat. Zu sehen in der Club-Galerie im U-Hof, 14-18 Uhr.

Ein Daumenkino erinnert an die Wien-Pressburger-Bahn, U-Hof, Erdgeschoß, 10 bis 18 Uhr.

Berührende Geschichten inmitten verwunschener Landschaften erzählt die in Berlin lebende Künstlerin Moki im Gewölbesaal im U-Hof, 14-18 Uhr.

Politische Konflikte weltweit haben Comic-Künstler zeichnend ausgetragen. "ComicCultureClash" lockt im Ars Electronica Center Linz.

Der deutsche Comic-Autor Ralf König zeigt einige seiner religionskritischen Zeichnungen in der "Schule des Ungehorsams" in der ehemaligen Linzer Tabakfabrik. Am 17. 3., 20 Uhr, ist der Schöpfer knollennasiger Charaktere mit einer Comic-Lesung persönlich zu erleben. Peter-Behrens-Platz 7-9, Bau 1, Stiege B, geöffnet Do.-So., 14-20 Uhr, bis 30. 6.

Programm im Detail: www.nextcomic.org

Heiteres & Ernstes

Das NextComic-Festival macht auch in Steyr, Alkoven, Traun und Steyrermühl Station.

Schloss Hartheim, 16.3.:

Dem Thema Comic im Nationalsozialismus widmet sich von 14 bis 17 Uhr ein Vortrag mit anschließendem Rundgang, eine Kooperation von Schloss Hartheim mit der KZ-Gedenkstätte Mauthausen. Tipp: Es gibt einen Shuttle-Service, Treffpunkt ist um 13.15 Uhr vor der Linzer Dametzstraße (Eingang Parkgarage).

Laakirchen, Papiermachermuseum: Im Workshop zu Alice kann man alte Drucktechniken erlernen. Termine und Anmeldungen unter 07613/3951 oder Mail: papier.druck@papierwelten.co.at,

Infos: www.papierwelten.co.at.

Galerie der Stadt Traun:

Aus Duisburg zu Gast ist mit Martina Peters eine Manga-Zeichnerin.

Zur Eröffnung am 7. 3. zeichnet sie live. Hauptplatz 1, bis 1. 4., 10-18 Uhr.

Steyr, Kulturverein röda: Stefan Beham alias SBÄM designt Artwork-Poster, Cover und T-Shirts für namhafte Punkrockbands wie Lagwagon, Krautschädl und Russkaja, zu sehen in der Gaswerkstraße 2.

Eröffnung: 23. 3., 20 Uhr, zu sehen am 24.3., 19-22 Uhr, 25.3., 16-19 Uhr, 26.-28.3., 15-18 Uhr, 29.-31.3, 19-22 Uhr.

