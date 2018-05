Neue CD: Fendrich ist "Für immer a Wiener"

Live, akustisch und für den Kampf gegen Kinderarmut lebt Rainhard Fendrich mit seinen Liedern auf.

Seine Lieder sind über Jahrzehnte Wegbegleiter für viele geworden. Rainhard Fendrich hat Klassiker geschrieben, die kraft ihrer Wortwahl zwischen Schmäh und Tiefgang stets das emotionale Zentrum der Menschen getroffen haben. Man konnte stets nach- und mitfühlen, worüber er singt.

Im stromlosen, also akustischen Kleid, entwickelt selbst das sattsam Bekannte wieder neuen Wert. Das Album "Für immer a Wiener" lebt dank findiger Arrangements davon. Es lebt aber auch von der Songauswahl, für die die Fans verantwortlich zeichneten, die für drei Konzerte im April ihre Lieblinge auf den Spielplan heben durften. Da hat auch selten Gespieltes wie "Voller Mond" oder "Du bist schön" neben den großen Hits (wie "I am from Austria" solo) Platz.

Und es lebt davon, dass Fendrich seine Lieder immer noch nahe sind. Lieder, mit denen er auch etwas bewegen kann. In diesem Fall unterstützt Fendrich damit den Kampf gegen Kinderarmut in Österreich, die in einem Land mit höchster Lebensqualität inakzeptabel ist, wie er sagt.

OÖN-Wertung: fünf von sechs Sternen

Rainhard Fendrich: „Für immer a Wiener“ (RJF Music)



