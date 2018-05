Mit Herrn Johann auf amouröser Landpartie

Das Octavian Ensemble ließ sich im Brucknerhaus von den Liebeswirren von Mozarts Don Giovanni inspirieren.

Die klassische Harmoniemusik mit üblicherweise acht Bläsern war zur Zeit Mozarts das Orchester des "kleinen" Fürsten, das nicht nur Kosten sparte, sondern auch geschickt ins Reisegepäck passte, wenn Ihro Gnaden auf Landpartie ging.

Das Octavian Ensemble, das am Mittwoch im Brucknerhaus zu erleben war, hat nicht nur dieselbe Besetzung, sondern greift auch dieses zeitlich doch begrenzte, aber eben damals ungeheuer beliebte Repertoire auf. So beliebt, dass man in der Produktion von Originalwerken gar nicht nachkam und für die musikalische Untermalung fürstlicher Gelage liebend gern Opern arrangierte.

Don Giovanni weitergedacht

Mit der Ouvertüre zu Mozarts Don Giovanni in der Bearbeitung von Josef Triebensee, der als Oboist einst die Harmoniemusik im Hause Liechtenstein leitete, begann man standesgemäß den Abend. Heute inspirieren Ensembles – wie eben auch Octavian – Komponisten, Neues für diese Besetzung zu schreiben, und so ließ sich Thomas Pernes von Triebensees Opernbearbeitungen inspirieren und dachte die Sache ein wenig weiter.

Herr Johann – Deutsch für Giovanni – wird dabei auf seinen amourösen Ausflügen bespitzelt und ein kurzer Auszug aus dem Register dem Publikum nähergebracht. Allerdings hat man das Gefühl, dass Pernes’ Don Giovanni nie ans Ziel gekommen ist, denn die Musik hat bei heftigem Liebesgestöhne mehr Coitus interrupti, als es Anfänge gibt.

Dennoch macht die Sache Spaß und ergänzt gewieft das sonst klassische Programm, das nach der Pause Mozarts wohl umfangreichste und auf 13 Musiker erweiterte Bläserserenade präsentierte – die sog. Gran Partita KV 361. Das Octavian Ensemble musizierte dabei fein und ließ die vielen subtilen Versatzstücke von Mozarts Kompositionskunst ideal in den Vordergrund treten.

Vielleicht ein wenig zu mechanisch das erste Adagio, das den freien Flug der Melodien über der fast leierkastenartigen Begleitung nicht ganz erzielte. Dafür wirbelte das finale Molto Allegro gekonnt viel musikalischen Staub zur Freude des Publikums auf.

Konzert: Octavian Ensemble, Brucknerhaus Linz, 23. Mai

