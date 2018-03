Melanie Dekkers gefühltes Leben

Die Kanadierin Melanie Dekker hat mit "Secret Spot" wieder ein feines Folk-Pop-Album aufgenommen.

Sie liebt es, auf der Bühne zu stehen, durch die Welt zu ziehen, um ihre Musik auf die direkteste Art zu den Menschen zu bringen. "Konzerte sind für einen Songwriter die Essenz seines Wirkens", sagt Dekker. Dafür muss man aber Lieder haben, die in der Lage sind, die Menschen auf der anderen Seite der Bühne zu erreichen.

"Secret Spot", ihr mittlerweile achtes Studio-Album, ist voll davon. Die 46-jährige Sängerin und Songwriterin aus Vancouver lässt tief in ihr Gefühlsleben blicken. Beeinflusst von 100 Shows, die sie zuletzt gespielt hat, und von Erlebnissen mit ihrer Familie und engsten Freunden in den vergangenen fünf Jahren sind Lieder entstanden, die tief gehen und ein Plädoyer an das Leben sind.

"Secret Spot" bietet facettenreichen Folk-Pop, der das Herz berührt ("Te Amo Mucho", "When It’s Over") oder einfach nur lässig daherkommt ("Memories Of You"). Mit ihrer Stimme, die klar und bestimmt ist und sich ins Ohr des Hörers schmeichelt, spielt Melanie Dekker ihr großes Kapital aus.

Melanie Dekker „Secret Spot“

(Elephant Ears Entertainment)

OÖN-Wertung: fünf von sechs Sternen

