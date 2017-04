Mateschitz über Trump, Fußball und Fehler in Österreichs Asylpolitik

Der Red-Bull-Gründer im Interview: Was denkt der reichste Mann Österreichs?

Er selbst sehe sich nicht als Wutbürger, es beleidige einfach seine Intelligenz, "wenn man uns nach wie vor für manipulierbar und blöd verkaufen will", so Dietrich Mateschitz im Interview mit der Kleinen Zeitung. Bild: APA/dpa/Jan Woitas

Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz gab der "Kleinen Zeitung" eines seiner seltenen Interviews. Darin äußerte er sich nicht nur zu neuen Projekten, sondern auch zu politischen, gesellschaftlichen und sportlichen Themen – und sparte dabei nicht mit Kritik. Und das sagte Dietrich Mateschitz

... über Asylpolitik

Der Milliardär kritisierte in dem Interview "das unverzeihliche Ausmaß der politischen Fehleinschätzungen bei der Flüchtlingswelle. Ich glaube nicht, dass es ein klarer Ausdruck politischen Willens war, die Grenzen unkontrolliert offen zu lassen. Man hat aus Angst und politischer Opportunität so entschieden". Und weiter: "Würde man in einem Unternehmen Fehleinschätzungen dieser Tragweite treffen, wäre man in Kürze pleite." Man hätte "zweifelsohne die Grenzen schließen und ordentlich kontrollieren müssen". Unterm Strich müssten für Mateschitz "richtige Lösungen stehen", und vor allem könne oder dürfe niemand an einer Destabilisierung Europas Interesse haben.

... über sein neues Medienprojekt

"Quo Vadis Veritas" (Wo gehst du hin, Wahrheit?): So nennt sich die neue gemeinnützige Privatstiftung von Dietrich Mateschitz. Es handelt sich dabei um eine multimediale, öffentlich zugängliche Rechercheplattform. Für den journalistischen Aufbau ist Michael Fleischhacker (früher "Die Presse") zuständig, Ex-NEOS-Mandatar Niko Alm für die kaufmännische Leitung.

... über Donald Trump

"Ich glaube nicht, dass er so ein Idiot ist, wie man ihn hinstellt", sagte Mateschitz der Kleinen Zeitung. Viele Dinge an Trump würden zu Unrecht kritisiert. "Man muss Trump einfach Zeit geben." Positiv wertet Mateschitz Trumps Dialogversuche mit Russland. "Russland ist ein Teil Europas, und was sonst, wenn kein beginnender Dialog, sollte zielführend sein?"

... über seine Heimat Österreich

"Wie sollte es mir schwerfallen, in Österreich zu leben? Ich habe mir nur versprochen, dass ich mit dieser allgemeinen Nörgelei aufhöre und die Dinge beim Namen nenne", so Mateschitz. Das habe nichts mit Wutbürgertum zu tun, sondern mit der Verantwortung eines mündigen und kritischen Bürgers. "Es beleidigt einfach meine Intelligenz, wenn man uns nach wie vor für manipulierbar und blöd verkaufen will."

... über Fußball

Auf die Frage nach der immer wieder geübten Kritik, er missbrauche den Fußball mit einem Marketing-Vehikel, ging Mateschitz in dem Interview nicht ein. "Manchmal muss man sich nur noch wundern", meinte er unter Verweis auf sportliche Erfolge der Red-Bull-Veranstaltungen. Die Ablehnung resultiere genau daraus: "Ich glaube fast, unser eigentliches Verbrechen besteht nicht darin, dass wir Fußball spielen, sondern darin, dass wir Erfolg haben." Ablehnung interpretiere er vor allem als Erfolgsneid. "Es kränkt mich nicht."

... über Einfuhrzölle

Das Unternehmen Red Bull wäre von einer Einfuhrsteuer, wie die USA sie erwägen, stark betroffen. Mateschitz hält US-Strafzölle für "unwahrscheinlich" und bleibt bei dem Thema entspannt. "Wir könnten kurz- bis mittelfristig eine Produktion nach Amerika verlagern. Wichtig ist, dass nichts passiert, was uns überraschen kann."

... über die Formel 1

In der Formel 1 sei das Ziel klar. Man wolle "heuer und nächstes Jahr wieder um die WM mitfahren", sagte Mateschitz. Die Krise der Königsklasse des Motorsports sei vorbei: "Der Formel 1 geht es wieder besser. Sie ist spannender geworden, und die Zuschauerzahlen steigen heuer wieder signifikant. Spannender sportlicher Wettkampf auf höchstem Niveau, nur darauf kommt es im Motorsport an, alles andere ist irrelevant."

