Manipulation zu welchem Wohle der Gesellschaft?

Kammerspiele-Premiere: Ibsens "Ein Volksfeind" in der perfekt balancierten Regie von Christoph Diem.

Hofmann, Zeidler, Palfi, Taubenheim, Hetterle (v.l.) Bild: Brachwitz

Der Aufstieg einer einst grundelnden Kleinstadt zum touristisch relevanten Badeort hat gerade erst begonnen, als die positiven Effekte schon wieder bedroht scheinen. Ausgerechnet der Badearzt und Bürgermeister-Bruder Tomas Stockmann legt in Henrik Ibsens "Ein Volksfeind" jenes Gutachten vor, das eine Verseuchung des Wassers nachweist. In der Zeitung "Volksbote" will er die Öffentlichkeit darüber informieren und bringt seinen gleichsam verzweifelten wie mächtigen Bruder (Peter Stockmann) zur Raserei, der angesichts der drohenden wirtschaftlichen Katastrophe Presse und Bevölkerung hinter sich versammelt. So weit der plausible Konflikt zwischen naturwissenschaftlicher und sozialer Wahrheit.

Sie umtanzen einander

Ruhig setzt sich die Premiere am Freitag in den Linzer Kammerspielen in Bewegung. In einer mit alten Sesseln und Baumaterialien zugestellten Rumpelkammer rieselt es von der Decke, weil in der Nähe Presslufthammer für den Fortschritt bohren (Bühne: Florian Barth). Beißende Ironie deuten die Schmacht-Hadern der Kuschelrocker Bonnie Tyler, Meat Loaf und Jennifer Rush an, die im Hintergrund dudeln. Alexander Hetterle (Tomas) und Christian Taubenheim (Peter) umtanzen einander – das gegenseitige Misstrauen der Brüder ist offenbar. So bäumen die Hauptdarsteller die beschädigte Atmosphäre furios zum Gewitter auf, in dem der ökonomische Schutz von Individuen gegen den Erhalt von Idealen anstürmt. Sie wüten durch die Kammerspiele, bellen von den Balkonen herab, verfolgen einander über die Stufen, der gesamte Raum ist explosive Zone. Neben all dem pfeffern Lutz Zeidler (Aslaksen, Herausgeber des "Volksboten") und Sven Mattke (Chefredakteur) den Abend als grandiose Wendehals-Zeitungsmacher zur Medienkritik. Ja, es wird viel geschrien, mitunter zu viel, aber so verhandeln emotionalisierte Parteien, wenn das Argumente-Magazin leergeschossen ist.

Kleine Rolle, riesige Wirkung

Regisseur Christoph Diem und Dramaturg Franz Huber haben Christian Morgensterns Ibsen-Übersetzung unaufgesetzt mit heutiger Sprache ausgestattet. Und wäre all das nicht so mitreißend, der Zuschauer würde in einem fort Katharina Hofmann als Tomas’ Gattin beobachten. Wie sie aus dieser Rolle mit wenig Text durch kleinste Gesten eine Ikone des familiären Rückhalts gestaltet, ist große Schauspielkunst. Theresa Palfi verniedlicht Tomas’ Tochter Petra ins zu naiv Kindliche. Die Komik von Markus Pendzialek als Billing ("Volksbote"-Mitarbeiter) verschafft dem Publikum Erleichterung, und Horst Heiss ist ein bedrohlich guter Gerbermeister Kiil, dessen Arbeit das Wasser verdreckt. Viel Applaus und Bravo-Rufe für rasante zwei Stunden.

Schauspiel: "Ein Volksfeind" von Henrik Ibsen, Regie: Christoph Diem, Premiere: 7. April, Linzer Kammerspiele, Termine: 12., 15., 19., 20., 21., 22., 25., 26., 27. April; 6., 13., 16., 19., 31. Mai, Karten, Tel.: 0800 218 000, www.landestheater-linz.at.

OÖN Bewertung:

