Louvre arbeitet an Museumszentrum in Nordfrankreich

Der Louvre zieht 250.000 Werke aus seinen Lagern in Paris ab, um die Schätze vor den Hochwassern der Seine zu schützen.

Der Louvre plant einen Umzug. Bild: APA/AFP/LUDOVIC MARIN

Die Verlagerung der Gemälde und Skulpturen nach Liévin im Norden Frankreichs ist einer der bedeutendsten Kunstumzüge Frankreichs. Der Ort zählt etwa 30.000 Einwohner und liegt nur 600 Meter von Lens entfernt, wo der Louvre 2012 seine Dependance "Louvre Lens" eröffnet hat. Im Sommer 2019 soll das Kunstlager eingeweiht werden.

In Lens/Liévin soll eines der bedeutendsten Museumszentren Europas entstehen. Denn in dem Millionenbunker wird der Louvre nicht nur seine Schätze lagern und konservieren, sondern sie auch auf etwa 1700 Quadratmetern untersuchen und restaurieren. Der Umzug wird nach Einschätzung von Martinez fünf Jahre dauern. Jedes Werk wird fotografiert, registriert, mit einem Strichcode versehen. Eine Arbeit, die jährlich zwei Millionen Euro kostet. Das mittelfristige Ziel des Museums: die 560.000 Werke des Louvre in einem Online-Katalog zugänglich zu machen.

