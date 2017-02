"Live By Night": Ben Affleck lässt Blut und Rum fließen

Der Oscar-Preisträger spielt in seinem neuen Film einen Gangster, den weder die Mafia noch der Ku-Klux-Klan beeindrucken.

Ben Affleck spielt einen Iren in den "Wilden Zwanzigern", der nichts von Gott oder Gesetzen wissen will. Bild: (Warner Bros.)

"Ein guter Tag war einer, den man verschlief. Eine gute Nacht war eine, in der man nicht zurückblickte." So lautet die erste Aussage, die die Hauptfigur Joe Coughlin im Kinofilm "Live By Night" spricht. Auf eigenwillige Art lyrisch. Nicht, weil er ein hartes Leben beschreibt, sondern gerade, weil er es offenbart.

Der ganze Film, für den Ben Affleck Hauptrolle, Regie, Drehbuch und mit Leonardo DiCaprio die Produktion besorgt hat, ist von dieser feinen Stimmung durchsetzt. Er beginnt damit, dass Coughlin, Sohn des Vize-Polizeichefs von Boston (Brendan Gleeson), dachte, es wäre gut, im Ersten Weltkrieg mit den Franzosen gegen die Deutschen zu kämpfen. Zurückgekehrt ist er traumatisiert, gewaltbereit und voll Hass auf Vorschriften. Und zwar in ein Land, das auf die "Große Depression" zusteuert und in dem die Prohibition den Alkohol verbietet.

"Live By Night" verfolgt minutiös, wie Coughlin darin seinen Weg geht. Getragen von der seltsamen Lebensphilosophie, zwar nicht nach Gesetzen handeln zu wollen, aber nie zum "Gangster" mit Lust an der Macht und am Blutrausch zu werden. Er fängt als Bankräuber an, der zwischen die Fronten der Mafia-Clans gerät, geht dazwischen ins Häfen, um dann doch für die Mafia den Rumhandel in Florida zu kontrollieren. Seine größten Feinde dort? Die Radikalität des Ku-Klux-Klans und eine fanatische Predigerin, die seine Geschäfte stört – famos gespielt von Elle Fanning.

Das Reizvolle an diesen Ereignissen ist, dass man sie nicht kommen sieht. In der Realität der Charaktere bieten keine Gesetze Halt, so auch nicht in der Erzählung. Das verleiht diesem schön fotografierten, liebevoll und authentisch ausgestatteten Film stellenweise Behäbiges. Und Affleck? Der trägt die Rolle in jeder Sekunde mit jeder Faser. Nur der Hut, den er in Florida aufhat, lässt ihn etwas verkleidet aussehen. Dass er mit Kostümen vorsichtig sein sollte, wüsste er eigentlich seit seinem "Daredevil"-Film.

Live By Night: USA 2016, 129 Min., jetzt im Kino

