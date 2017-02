Literarisches Damendoppel im Stifterhaus

Zwei oberösterreichische Autorinnen lesen am Donnerstag im Linzer Stifterhaus.

Marlen Schachinger Bild: Stock

Marlen Schachinger und Daniela Emminger versprechen eine Lesung mit spannenden Kontrasten. Die aus Vöcklabruck stammende Autorin Daniela Emminger hat mit vielversprechenden Veröffentlichungen auf sich aufmerksam gemacht ("Die Vergebung muss noch warten", 2014).

Vom Beenden einer Liebe

Sie erzählt in ihrer Novelle "Gemischter Satz" von der Auflösung einer Liebesbeziehung, die überfällig ist, zu der sich aber die beiden Hauptdarsteller nicht durchringen können. Agatha, die Protagonistin, hat ihr eigenes Leben so gut wie aufgegeben, weil sie bis zur Narrheit in einen Mann verliebt ist, der sich so lange als unaufmerksam und lieblos erweist, bis er sich plötzlich selbst nicht mehr vorstellen kann, seine frustrierte Freundin zu verlieren. Das passiert natürlich in dem Augenblick, als sich Agatha dazu entschlossen hat, die Beziehung zu beenden. Schwierig, schwierig! Genießer rhetorischer Eleganz werden an Daniela Emmingers Stil ihre helle Freude haben.

Unberechenbare Autorin

Marlen Schachinger, geboren in Braunau, ist eine unberechenbare Autorin. Für ihren jüngsten Roman "Martiniloben" hat sie ein ernstes Sujet gewählt, eine Art Dystopie, die hoffentlich in dieser krassen Form nie Wirklichkeit werden wird. Die Unfähigkeit, mit dem Thema Migration vernünftig und human umzugehen, hat zu enormen Spannungen geführt. In Wien werden Geschäfte geplündert, ein Bezirksamt brennt – und der Staat rüstet auf. Wer hofft, den bedrohlichen Konflikten zu entgehen, indem er sich aufs Land zurückzieht, wird enttäuscht. Es wird verdammt eng! Und das Fest des hl. Martin, das "Martiniloben", wirkt wie eine unfreiwillige Realsatire.

Lesung: Stifterhaus Linz, Donnerstag, 9. Februar, 19.30 Uhr

