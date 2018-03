"Linz ist der perfekte Festivalort"

Das "Nextcomic"-Festival lockt mit Künstlern des feinen Strichs wie etwa Nicolas Mahler

So prächtig wie sein Sujet ist auch das Programm des bis 24 . März in Linz, Traun, Steyrermühl, Steyr und Alkoven stattfindenden „Nextcomic“-Festivals. Bild: Moki

Die wundersame Welt der Alice interpretieren Comic-Künstler aus Österreich und der Welt beim 10. "Nextcomic"-Festival. Damit wird das Thema der noch laufenden Sinnesrausch-Ausstellung "Alice’ verdrehte Welt" im OÖ Kulturquartier in Linz – zugleich auch das Festivalzentrum – aufgegriffen. Einer der Comic-Künstler ist der Wiener Nicolas Mahler, der mit seinen Werken regelmäßig in der "Neuen Zürcher Zeitung", der "Zeit" und der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" begeistert.

OÖNachrichten: Wie reagieren die Menschen, wenn man sagt, dass man Comiczeichner ist?

Nicolas Mahler: Mittlerweile gar nicht mehr so negativ. Es ist einerseits interessant, das kriegt man nicht so oft zu hören. Dann muss man erklären, was das für Comics sind. Die Leute hängen schon in der Luft und denken an knallbunte Action- oder an Asterix-Comics.

Wie erklären Sie Ihre Comics?

Ich sage, dass es humorvoll gemeinte Sachen sind. Damit hat man Superman und Batman aus dem Weg geräumt. Dann erlahmt das Interesse meistens eh schon.

Wie ernst ist die Arbeit hinter lustigen Comics?

Schon ernst, langwierig. Comics zeichnen ist extrem zeitaufwändig, weil man alles durchplanen muss. Da kann man sich nicht hinsetzen, beim ersten Bild anfangen und hoffen, es wird schon eine Geschichte draus. Wenn man eine Kunstform sucht, wo man sich echt spontan und frei ausdrücken kann, ist Comic nicht das Richtige. Das braucht Geduld – besonders schwierig, wenn man etwas Lustiges zeichnet und sich während der Arbeit die ganze Zeit denkt: Ist es überhaupt noch lustig? Da ist es im Cartoon, mit einem Bild, viel einfacher.

Sie finden Ihre Inspirationen teilweise auf der Straße. Was hören Sie da?

Ich habe mit einem Freund die "walk on by"-Serie gezeichnet, in der wir Gesprächsfetzen aufgenommen haben. Einmal habe ich zwei Schulkinder, ungefähr neun oder zehn Jahre alt, mit ganz großen Schultaschen gesehen. Der eine hat zum anderen gesagt: "Weißt du, das Wichtigste ist, dass man nie aufgibt." Ich war ganz beeindruckt von dieser Lebensweisheit. Dann hat er aber noch weitergesprochen: "Bis man merkt, dass man eh keine Chance hat."

In Linz bei "Nextcomic" greifen Sie jetzt wieder Ihre Zusammenführung von "Alice im Wunderland" und H.C. Artmanns "Frankenstein in Sussex" auf.

Das Comic ist schon vier Jahre alt, jetzt zeige ich plastische Figuren. Man kann also um meine Figuren herumgehen. Das war für mich auch sehr interessant, weil meine Figuren ja sehr lange Nasen haben, das ist von vorne schwierig zu zeichnen. Es ist wie Virtual Reality für Leute, die mit Technik nichts am Hut haben.

Sie sind Stammgast bei "Nextcomic". Was bewirkt das Festival in der Szene?

Es macht was, weil es das einzige österreichweit ist. Linz ist auch von der Größe der perfekte Festivalort, da verläuft es sich nicht so. Es wird international auch wahrgenommen, dass da was passiert.

Es ist bekannt, dass anderswo Comics als viel bedeutender gelten als in Österreich. Sie sind oben angekommen, was waren für Sie die wichtigen Schritte, um wahrgenommen zu werden?

Nur das Ausland. Wahrgenommen wird man nur, weil es im Ausland funktioniert. Das ist zwar ein blödes Klischee, aber es ist so. In Österreich habe ich als Auftraggeber nur ein Ärztemagazin. Das ist super, das Publikum ist total abgebrüht. Bei der NZZ ist das schwieriger, in der Schweiz wird relativ schnell etwas als grauslich oder schwarzer Humor eingestuft, Ärzte haben alles gesehen, die schockiert ein kleiner Witz nicht.

Nicolas Mahler, wie ihn die Kamera sieht ...

... und wie er sich selbst sieht. (Suhrk.)

Das Festival: "Nextcomic" findet bis 24. März in Linz, Traun, Steyr, Steyrermühl und Alkoven statt. Regisseur Peter Patzak präsentiert in Linz, wie er mit seiner Frau, die 2013 einen Schlaganfall erlitt, mit schnellen Strichen korrespondiert. In der "Schule des Ungehorsams" in der Linzer Tabakfabrik zeigt der renommierte deutsche Comic-Autor Ralf König religionskritische Geschichten. Mehr unter www.nextcomic.org

