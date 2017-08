Letztes geniales Aufbäumen der Operette

Exzellente, halbszenische Premiere von "Kaiserin Josephine" in Bad Ischl.

Zu seinem Finale setzte der scheidende Intendant des Bad Ischler Lehár Festivals Michael Lakner eine echte Rarität auf den Spielplan. Ein Werk, das ein letztes Aufbäumen der silbernen Operettenära bedeutet, das aber gleichzeitig in seiner ganzen Anlage versucht, den zu dieser Zeit bereits epigonenhaften Nimbus des banalen Unterhaltungstheaters abzustreifen und auf eine andere Ebene zu stellen.

Anknüpfend an Lehárs "Giuditta", die immerhin an der Wiener Staatsoper uraufgeführt wurde, plante auch Emmerich Kálmán seine "Kaiserin Josephine" als große Gesangsoperette, als Beinahe-Oper, die von der Orchesterbesetzung und vor allem von den Stimmen mehr als bloß netten Gesang verlangt. Die Uraufführung fand 1936 im Zürcher Stadttheater statt und blieb trotz des Achtungserfolgs eigentlich eine Eintagsfliege, die jetzt in Bad Ischl ausgegraben wurde und die – man hat diese Aufführung auch für die CD mitgeschnitten – eigentlich mehr Beachtung verdiente. Es geht um die Beziehung Napoleon Bonapartes mit Josephine Beauharnais, eine Liebe, die beinahe am Krieg scheitert und perfekt in die pseudohistorische Welt der großen Operette am Beginn des 20. Jahrhunderts passt.

Wie aus einem Guss

Ein Werk wie aus einem Guss, mit einer unglaublich intensiven und doch zugleich nobel unterhaltenden Musik, die Marius Burkert mit dem Lehár-Orchester wunderbar wiederbelebt und die großen Momente dieser berauschenden Partitur großartig zum Klingen gebracht hat. Vincent Schirrmacher ist ein Gratwanderer zwischen den Genres, der stimmlich darübersteht und die Partie des Bonaparte perfekt umsetzte. Auch Miriam Portmann glänzte als Josephine und verstand genau, ihre Stimme ideal den Anforderungen anzupassen. Roman Martin begeisterte in der Rolle des Korporals Bernard, und Teresa Grabner ergänzte das Buffo-Paar ideal als Juliette.

Aus dem insgesamt fein zusammengestellten Ensemble stach Justina Vaikute als präsente Wahrsagerin heraus. Bewundernswert, dass alle diese "bloß" halbszenische Aufführung auswendig gesungen haben und dass Leonard Prinsloo mit einer exzellenten Textfassung und Dialogregie den kreativen Einsatz aller beflügelte. Hoffentlich lässt eine szenische Umsetzung dieses Meisterwerks nicht lange auf sich warten. (wruss)

Bad Ischl: Premiere von Emmerich Kálmáns Operette "Kaiserin Josephine", 12.August

