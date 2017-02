Letzte Weihe für die alte Bruckneruni

Kunstuni und Landestheater reaktivieren das Gebäude für die Öffentlichkeit.

Der Künstler Rainer Nöbauer-Kammerer türmt Türen zu einem Kartenhaus auf. Bild:

Landestheater-Intendant Hermann Schneider nennt es "der Zeit ein Schnippchen schlagen", wenn die alte Bruckneruni in der Linzer Wildbergstraße kurz vor "ihrer Kapitalisierung" (Neubau von Wohnungen) noch einmal mit Kunst angefüllt wird. Wovon Schneider schwärmt, ist die Verschränkung bildnerischer und darstellerischer Formen: So wurde die Landestheater-Premiere von Franz Grillparzers "Das goldene Vlies" (Regie: Susanne Lietzow) wegen der Bauverzögerungen im renovierten Schauspielhaus am 18. Februar in die Wildbergstraße 18 verlegt, parallel dazu schaffen sieben Kunstuni-Studierende und -Absolventen eine ortsbezogene Ausstellung. Es ist der Auftakt einer längerfristigen Zusammenarbeit von Kunstuni und Landestheater.

Der Titel der Schau lautet "Ungerochen, klaglos" und ist dem ersten Teil – "Der Gastfreund" – von Grillparzers dramatischem Gedicht entlehnt, in dem Phryxus sagt: "Doch ungerochen (von Rache, Anm.), klaglos fall’ ich nicht." Der Ton des Aufbäumens, ehe die Abrissbirne im Juli die alte Bruckneruni dem Erdboden gleichmachen wird, ist demnach kein Zufall.

Das Gebäude war bereits vom Stromnetz genommen worden und wurde für die Produktionen notdürftig instand gesetzt. Der kleine Ballettsaal, in dem Rainer Nöbauer-Kammerer alte Türen des Gebäudes zum Kartenhaus, das durch die Decke geht, stapelt, ist weiterhin unbeheizt. "Das ist gar kein Nachteil, es vertieft die Atmosphäre seiner Arbeit", sagt Kurator und Kunstuni-Professor Hubert Lobnig. Katharina Anna Loidl wird eine Lusterkonstruktion aus 4000 Rasierklingen gefährlich im Raum funkeln lassen, und Roland Wegerer arbeitet mit einer abstrakten Ballettfigur den doppelten Boden des Begriffs "passé" heraus. Außerdem zu sehen: Arbeiten von Georg Schuchlenz, Margit Greinöcker, Colin Linde und Oktavia Schreiner. Die Ausstellung wird am 18. März (17 Uhr) eröffnet und ist danach dienstags bis sonntags (außer Donnerstag) von 16 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. (pg)

