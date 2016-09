Klemens Brosch: Genial, süchtig, wahnsinnig

Nordico und Landesgalerie zeigen eine Schau des Linzer Zeichengenies. Die OÖNachrichten präsentieren die Ausstellung.

"Der letzte Augenblick" entstanden 1916 vom "Frontmaler" des Ersten Weltkrieges, Klemens Brosch Bild:

Es mag seltsam anmuten, dass im Zuge einer Ausstellung auch Lupen angeboten werden. Im Falle der gestern eröffneten gemeinsamen Schau von Stadtmuseum Nordico und Landesgalerie Linz "Klemens Brosch – Kunst und Sucht eines Zeichengenies" sei die Verwendung derartiger Vergrößerungsgläser empfohlen.

Zu filigran, um für das Auge sichtbar zu sein, sind viele der rund 1000 Werke aus unzähligen kleinen Bleistiftstrichen entstanden. Der begnadete wie unglückliche Zeichner aus Linz (1894–1926) hat angeblich viele seiner Zeichnungen selbst mit Lupe oder Feldstecher gefertigt.

Der vorbildlichen Zusammenarbeit eines Städtischen mit einem Landesmuseum sei es gedankt, dass der reiche Fundus an Brosch-Werken in beiden Häusern mit System und nachvollziehbar ausgestellt werde.

Im Nordico hat Kuratorin Elisabeth Nowak-Thaller die wichtigsten Linzer Lebensstationen des Künstlers verortet. Die Ausstellung beginnt mit Fotos aus dem Broschschen Familienalbum und schwenkt dann über in die Zeit in der Fadingerschule, wo Klemens Brosch bald als Wunderkind erkannt worden ist. Auch ein noch erhaltener Skizzenblock ist zu sehen.

Weitere Lebensstationen des morphiumsüchtigen Malers von seinen Aufenthalten in der Landesirrenanstalt Niedernhart, im berühmt-berüchtigten Giftgadern in der Schutzengelapotheke bis hin zum Freitod am Friedhof auf dem Pöstlingberg werden mit von insgesamt 170 Werken – Tusche, Kohle, Lithografie, Bleistift und Öl – begleitet.

Ein paar Schritte weiter in der Landesgalerie haben die Kuratorinnen Gabriele Spindler und Monika Oberchristl das Schaffen Broschs in sechs Themenbereiche – Studien, Natur im Detail, Landschaft, Symbolische Bildwelten, Technische Motive und Erster Weltkrieg – logisch zusammengefasst. 230 Werke sind hier zu sehen – ebenso wie grafische Werke von Rembrandt, Goya und Klinger, die Brosch beeinflusst haben. Wärmstens empfohlen sei auch der einzigartige Band über Leben und Werk von Klemens Brosch von Elisabeth Nowak-Thaller (34 Euro). (att)

Ausstellung "Klemens Brosch – Kunst und Sucht des Zeichengenies" von 30. September bis 8. Jänner im Nordico-Stadtmuseum Linz und der Landesgalerie Linz. Eintritt je 6,50 Euro, Kombiticket 9 Euro.

