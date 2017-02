Jetzt sind die Fans an der Reihe!

Die Prominenten-Jury um Parov Stelar, Axel Prahl und Folkshilfe hat die zehn Finalisten des "Lautstark!"-Musikcontest gewählt, ab sofort entscheidet das Online-Voting.

Für die "Lautstark!"-Finalisten geht es um den Sieg, um Ruhm und Ehre – und die Spezialgitarre von SAM Music. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Es wird wieder lautstark! Die prominent besetzte "Lautstark!"-Jury um Parov Stelar, Folkshilfe, Blonder Engel, Axel Prahl und die Poxrucker Sisters hat entschieden: Die zehn Finalisten des von den OÖNachrichten, Life Radio und Posthof Linz veranstalteten "Lautstark!"-Musikcontests stehen fest (siehe Band-Porträts auf der nächsten Seite). Ab sofort kämpfen die Top Ten von Oberösterreichs größtem Musikwettbewerb um den Sieg – und um einen der begehrten Plätze in der großen Finalshow, die am 10. März im Posthof Linz über die Bühne geht. Als "Special Guest" wird die Vöcklabrucker Songwriterin AVEC gemeinsam mit den fünf bestplatzierten Acts auf der Bühne stehen.

Stimmen Sie für Ihren Favoriten

Wer als strahlender Sieger hervorgeht, das bestimmen ab sofort die Fans. Besuchen Sie die offizielle "Lautstark!"-Homepage lautstark-contest.at und stimmen Sie für Ihren ganz persönlichen Favoriten ab. "50 Prozent Jury-Stimmen plus 50 Prozent Online-Voting" lautet die Zauberformel, nach der am 4. März der "Lautstark!"-Gewinner in den OÖN bekannt gegeben wird.

Zugegeben, leicht wird die Entscheidung heuer mit Sicherheit keinem "Lautstark!"-Fan fallen. Der Akustik-Pop von "We Love Silence"? Austropop mit "Jederzeit"? Oder doch lieber Rock’n’Roll von "Gin Sonic" oder "Grim Reaper Tea Party"? Den jungen Wilden wie Lara Marie oder Sarah Sacher eine Chance geben oder für den 60-jährigen Liedermacher Walter Parzer stimmen? Egal, wie Sie sich entscheiden, bis 1. März kann online gevotet werden.

Songs der Finalisten anhören und online abstimmen unter www.lautstark-contest.at

Top-Preise: Spezial-Gitarre, eigene CD

„Mit allen Tests hat die Fertigung dieser Spezial-Gitarre circa ein Jahr gedauert. Das Holz, die ganze Elektronik – da muss Harmonie herrschen, da darf nichts überstürzt werden“, sagt Fritz Samhaber, Inhaber von zwei „SAM Music“-Shops in Linz und Amstetten, der den „Lautstark!“-Hauptpreis stiftet. Nämlich eine im hauseigenen SAM-Shop handgefertigte, schwarze E-Gitarre im Wert von 3.000 Euro!

Gebaut wurde diese „Lautstark!“-Klampfe aus 70 Jahre altem Riegelahorn und Rosewood-Holz. Samhaber: „Wir leben Musik! Wo wir junge Musiker unterstützen können, tun wir das sehr gerne – wie bei ‘Lautstark!’“.

Den Traum von der ersten eigenen CD erfüllt Alex Kapeller von der T-Mediagroup den heurigen „Lautstark!“-Zweiten. Kapeller: „Wir spendieren eine professionelle CD-Pressung wie wir sie auch für Kunden wie Parov Stelar oder Bilderbuch machen. Mastering, Drucksorten, Verpackung - das volle Programm.“

