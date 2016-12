Hüttengaudi mit Blut und Beuschel im Kino

Im Horror-Film "Angriff der Lederhosen-Zombies" bedrohen Untote eine Après-Ski-Party.

Ein alter Ski ist ihr Schwert: Margarete Tiesel Bild:

Wer sich an der weihnachtlichen Zurschaustellung von Kitsch und Lieblichkeit sattgesehen hat, kann im Kino auf Kurzurlaub gehen.

Es läuft ein Film, der ein popkultureller Gegenentwurf zur Fiktion der heilen Welt ist. Und eine Lücke im Spektrum moderner Vielfalt im Kino lustvoll schließt: "Der Angriff der Lederhosen-Zombies".

Ein Film, der tatsächlich hält, was sein Titel verspricht. Die Regiearbeit von Dominik Hartl vereint exzellent gestylte Untote mit vielen Elementen, die typisch für das Genre "Zombiefilm" sind – und ebenso für ihre komische Überhöhung.

Wie im Horror üblich, ist die Handlung im Kern simpel: Menschen stranden dort, wo sie nicht sein wollen, und werden an diesem Ort von einer rätselhaften Gefahr bedroht.

Im Fall der Lederhosen-Zombies sind das die jungen Snowboarder Steve (Laurie Calvert), Branka (Gabriela Marcinková) und Josh (Oscar D. Giese). Sie müssen über Nacht in Ritas Après-Ski-Hütte bleiben, wo gerade wild das Ende der Saison begossen wird. Als die ersten Untoten im Getümmel auf ihre Weise Party machen wollen, also zubeißen, fließt neben dem Alkohol bald sehr viel Blut. Eines ist bei der Sorte Film nämlich so sicher wie das Schnapserl bei der Hüttengaudi: Nur wenig wird der Fantasie überlassen.

Das Trio und Rita, eine beherzt aufspielende Margarete Tiesel ("Paradies: Liebe"), lassen beim Kampf gegen die Zombies auf so viele Arten Blut spritzen, tropfen und quellen, dass selbst Robert Rodriguez ("From Dusk Till Dawn") daran seine Freude gehabt hätte. Wer mit Körperflüssigkeiten auf Kriegsfuß steht, selbst wenn sie auf der Leinwand zu sehen sind, sei gewarnt: dieser Film ist ein echter "Blood And Gore"-Streifen. Auf Deutsch: mit Blut und Beuschel (dafür Lob an Ausstattung und Maske!).

Aber Hartl bietet nicht nur politisch unkorrekte Komik durch das Visuelle an – das Lachen entlädt sich an comicartiger, überdrehter Gewalt –, sondern auch eine beinharte Satire. Auf unsere Walzerseligkeit, die Liebe zum Skisport und den lapidaren Umgang mit dem Klimawandel. Dabei gibt es Stellen, an denen die Handlung zügiger, die Gag-Dichte höher und der Wahnsinn methodischer hätte sein können. Trotzdem: Dass es einen solchen Film in Österreich gibt, tut der Kinokultur sehr gut. Und wer diese Form der Unterhaltung mag, wird ganz frech Freude daran haben.

Angriff der Lederhosen-Zombies: A 2016, 79 Min.

OÖN Bewertung:

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 4 + 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema