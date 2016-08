Hollywood legt "Ziemlich beste Freunde" neu auf

Hollywood-Neuverfilmungen von französischen Originalen müssen fast zwangsläufig in die Hose gehen, denn in Hollywood werden alle originellen europäischen Filme weichgespült und glattgebügelt.



Z.B. aus "À bout de souffle" von Godard machte Hollywood das völlig belanglose "Breathless".



Aus "Der Himmel über Berlin" von Wim Wenders hat Hollywood das weit schwächere "City of Angels" gemacht.



Auch diese Neuverfilmung wird sicher weit schwächer sein, als das Original. Aber für die Amis wird es passen...