Himmelbauer und Lipp: Welser Burg stellt Unvergleichbare gegenüber

Das Leben führt uns seine Vielfalt vor: Schlank trifft auf gedrungen, ung’schlacht misst sich mit feinsinnig, grobe Form staunt über perfekte Proportionen. So sind wir und so unterschiedlich drücken wir uns aus, in der Sprache wie in der bildenden Kunst.

Robert Himmelbauer Bild: Weihbold

Heute Abend wird in der Welser Burg eine Krippenausstellung eröffnet, in der sich zwei Welten auftun. In der einen lebt und werkt der akademische Bildhauer Mag. Bruno Lipp, aus dem Allgäu über Tirol nach Alkoven verschlagen, in der anderen der bodenständige Autodidakt Robert Himmelbauer aus Hirschbach im Mühlkreis. Beide formen Krippen aus Ton. Mehr haben sie nicht gemeinsam. Sie sind in der Krippenbaukunst so radikal "anders" wie Jandl und Wandl in der Lyrik.

Nur ihre Materialien – Ton bzw. Wörter – sind die gleichen; was sie daraus formen, Plastiken und Gedichte, entzieht sich jedem Vergleich. Das bringt Spannung in die Welser Schau, sie stellt zwei Unvergleichbare gegenüber. Und was halten sie voneinander? Himmelbauer arbeite "sehr brav, von innen heraus", sagt Bruno Lipp, und man sehe bei ihm nicht viele Varianten. Die Krippen erinnerten an gotische Figurengruppen, da müsse man nicht jedes Detail ausführen, was viel Mühe erspare. Die Gesichter der Figuren seien aber "schon gekonnt gemacht".

Eine distanzierte Betrachtung – wie Robert Himmelbauer über Lipps Arbeit sagt, sie wirke kühl, ohne Innenleben, "es ist halt gemacht". Bevor zwischen ihnen jedoch eine Kluft entsteht, räumen beide ein, dass sie voneinander zu wenig wissen. Das Fremdeln mag sich in der gleichzeitigen, doch nicht gemeinsamen Ausstellung legen …

Robert Himmelbauer ist vorige Woche 85 Jahre alt geworden ("Das ist meine letzte Ausstellung"), Bruno Lipp mit 65 gerade in Pension gegangen ("Jetzt wird’s ruhiger um mich") – und in beiden rumort anhaltender Schaffensdrang. Das haben sie gemeinsam.

Info: Ausstellung "Zeitgenössische Weihnachtskrippen in Ton" von Robert Himmelbauer und Bruno Lipp, Museum Burg Wels, geöffnet, 25. 11. 2016 bis 5. 2. 2017.

