Heuer in Schwarz? Golden Globes Favoriten und Dresscode

WIEN/HOLLYWOOD. Zum 75. Mal werden in der Nacht auf Montag (MEZ) in Los Angeles die Golden Globes vergeben.

Ob "The Sdhape of Water"- Darstellerin Sally Hawkins wohl auch in Schwarz erscheinen wird? Bild: Reuters

Die goldglänzenden Weltkugeln sind nach den Oscars Hollywoods bedeutendste Filmpreise.

Das Fantasymärchen "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers" von Guillermo del Toro ist mit sieben Nominierungen der Favorit des Abends. Jeweils sechs Gewinnchancen haben Steven Spielbergs Politfilm "Die Verlegerin" und der Kriminalfilm "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri". Der deutsche Regisseur Fatih Akin könnte mit dem NSU-Drama "Aus dem Nichts" den Globe für den besten nicht-englischsprachigen Film holen.

Die Preise werden von der Hollywood Foreign Press Association (HFPA), dem Verband der Auslandspresse, in 25 Film- und Fernseh-Kategorien verliehen.

Moderiert wird die als Oscar-Vorbote gehandelte Gala erstmals vom US-Komiker und Talkshowmoderator Seth Meyers.

Ein Augenmerk wird dabei heuer nicht alleine auf den Filmen, sondern auch der Garderobe der Damen und einiger Männer liegen, haben Aktivisten doch dazu aufgerufen, im Zuge der #MeToo-Debatte in Schwarz zu erscheinen, um gegen sexuellen Missbrauch in Hollywood zu protestieren.

