Herbert Grönemeyer kommt nach Wien

Konzert im März in der Stadthalle angekündigt

Herbert Grönemyer Bild: EPA

Herbert Grönemeyer kommt im März 2019 in die Wiener Stadthalle Der deutsche Rockbarde Herbert Grönemeyer wird im kommenden Jahr auf seiner Tour in Wien vorbeischauen: Für 22. März 2019 ist ein Konzert in der Wiener Stadthalle angekündigt. Zuletzt war Grönemeyer 2015 in Wien, 2016 gab er Konzerte in Salzburg und Podersdorf. Der Vorverkauf beginnt bereits an diesem Samstag um 9 Uhr.

www.oeticket.com

