Grenzenlose Folgen einer Flucht

Norbert Gstreins "Die kommenden Jahre" ist ein kluger und stilistisch feiner Roman

Norbert Gstrein wird am 19. April im Linzer StifterHaus lesen. Bild: APA

Richard ist ein Mann Mitte fünfzig, der sich die üblichen altersbedingten Fragen stellt: Soll ich beruflich noch etwas Entscheidendes verändern? Und wie sieht es mit meinen privaten Verhältnissen aus? Bin ich im Wesentlichen zufrieden in meiner Partnerschaft, glücklich mit meiner Familie? Im Fall von Richard stellt sich die Lage folgendermaßen dar: Er ist ein anerkannter Glaziologe, spezialisiert auf Tropengletscher. Dabei wird er auch bleiben, aber die Aussicht, künftig seine Forschungsarbeit gemeinsam mit seinem kanadischen Freund Tim in Neufundland zu machen, wirkt verlockend.

Das wäre allerdings eine zumindest räumliche Trennung von seiner Frau Natascha und seiner zehnjährigen Tochter Fanny, mit denen Richard, ein gebürtiger Tiroler, in Hamburg lebt. Natascha ist Schriftstellerin und repräsentiert den Typus der linksliberalen Intellektuellen: Gegnerin der Kirche, Kritikerin der Polizei, aufgeschlossen für das Sozialpolitische, folglich auch Befürworterin der Migration.

Irritation, Skepsis, Hass

Nataschas soziales Engagement zeigt sich nicht nur in Worten, sondern auch in Taten. Ihr Ferienhäuschen in der Ex-DDR, das die Familie ohnedies nur im Sommer nützt, stellt sie der syrischen Flüchtlingsfamilie Farhi zur Verfügung. Richard ist nicht dezidiert gegen diese soziale Geste, aber nicht ganz grundlos wirft ihm Natascha mangelnde Begeisterung für die Aufnahme der Schutzbefohlenen vor.

Dadurch, dass die Familie Farhi ins System kommt, brechen bei Natascha und Richard Konflikte und Gegensätze auf, die bisher weitgehend unter dem Teppich geblieben sind. Aber nicht nur das Eheleben kommt in Bewegung, sondern auch das provinzielle Sozialgefüge rund um das Ferienhaus, denn die Ankunft der syrischen Asylanwärter löst bekannte Reaktionen aus.

Irritation, Skepsis, Verdacht, Angst, Aversion, dort und da sogar Hass. Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit findet man eher selten, und sie beruhen nicht immer nur auf selbstloser Nächstenliebe. Pastor Alderich entwickelt einen gewissen christlichen Missionseifer gegenüber der muslimischen Familie. Natascha lässt sich zur medialen Inszenierung ihrer sozialen Gesinnung hinreißen, die sich als kontraproduktiv erweist.

Drei Romanschlüsse

Norbert Gstrein erweist sich in "Die kommenden Jahre" erneut als genauer, scharfsichtiger Beobachter unserer Zeit und ihrer Widersprüche. Seine Reflexionsfähigkeit findet ihre Entsprechung in einem feinen, differenzierten Stil, der vieles in seiner belästigenden Mehrdeutigkeit offenlässt. Gängige ideologische Erwartungshaltungen, progressive wie konservative, bedient er nicht. Schwarzweiß-Malerei und schlichte Gut-Böse-Schemata gibt es einfach nicht. Diese kritische Offenheit des Denkens und der Erzählform treibt Gstrein so konsequent voran, dass er uns drei denkbare Romanschlüsse anbietet. Vom allerletzten behauptet er, es sei der einzig wahre! Wer Norbert Gstrein kennt, sieht ihn dabei ironisch lächeln.

Am Donnerstag, 19. April, wird Norbert Gstrein im Linzer StifterHaus aus "Die kommenden Jahre" lesen.

Norbert Gstrein: "Die kommenden Jahre", Roman, Hanser, 285 Seiten, 22,70 Euro

OÖN Bewertung:

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema