Golden Globe für "Shape of Water"?

Mit den Golden Globes werden am Sonntagabend (Ortszeit) in Beverly Hills zum 75. Mal die Auszeichnungen des Verbands der Auslandspresse vergeben.

Favorit mit sieben Nominierungen ist das Fantasymärchen "Shape of Water – Das Flüstern des Wassers" von Guillermo del Toro. Steven Spielbergs Politfilm "Die Verlegerin" und der Kriminalfilm "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" gehen mit je sechs Nominierungen ins Rennen.

