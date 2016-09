Goethes Werther und die Töchter des Jihad

Mit seinem dritten "Last-Minute- Festival für aktuelles Theater" bittet Posthof-Chef Wilfried Steiner wieder zum "Showdown der deutschsprachigen Theater-Avantgarde".

Zu Gast aus Berlin: She She Pop mit „Frühlingsopfer“ Bild: Doro Tuch

Fünf internationale und heimische Inszenierungen führen von 4. Oktober bis 9. November als "Einstiegsdroge für Theater", so Steiner, das Publikum in Versuchung.

Eröffnet wird der Reigen von einer Realsatire, bei der einem das Lachen im Hals stecken bleiben mag: Mit "Töchter des Jihad" widmet sich das Bregenzer Theater dieheroldfliri jungen Jihadistinnen und ihrer Motive anhand von Originalzitaten aus Blogs und Facebook-Einträgen (4. 10.).

Auf die Suche nach der eigenen Intimität in einer von neuen Medien durchleuchteten Welt begibt sich die Holländerin Sabine Molenaar in "Touch me". Ihre Symbiose aus Tanz, Performance und Physical Theatre führt in ein Reich der Träume und des Unbewussten (25. 10.).

Wie weit darf Theater gehen? Freiheit und Grenzen der Bühnenkunst lotet das Wiener Theater Nestroyhof Hamakom im Stück "Ein bisschen Ruhe vor dem Sturm" aus: Drei Schauspieler – allesamt erprobte Darsteller von Hitler bzw. Goebbels – harren ihres TV-Auftritts, um genau darüber zu diskutieren (27. 10.).

Solo mit Philipp Hochmair

Die (Opfer)-rolle der Frau in der Gesellschaft hinterfragt das Berliner Performance-Kollektiv She She Pop: "Frühlingsopfer" bittet zu Klängen von Igor Strawinsky drei Darstellerinnen und ihre Mütter gemeinsam auf die Bühne (9. 11.). Es gibt nur noch wenige Restkarten!

Einen Kontrapunkt zu aktuellen Stücken, da bereits seit 20 Jahren auf Erfolgskurs, setzt "Werther!": Das Solo mit Philipp Hochmair in der Regie des Hamburgers Nicolas Stemann zeigt als Low-Budget-Produktionen, was Theaterzauber auf der Bühne mit geringen Mitteln möglich macht (15. 10.). Rasch Karten sichern, die Nachfrage ist bereits groß! (kasch)

Karten: 0732 / 78 18 00 (Di.–Fr., 15–19 Uhr), posthof.at

